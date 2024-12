Rogeno. Successo per l’iniziativa “Facciamo piazza pulita”

L’iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla cura dell’ambiente

ROGENO – “Facciamo piazza pulita” è il nome dell’iniziativa promossa dal Comune di Rogeno in collaborazione con le associazioni locali, i commercianti del paese e Silea. L’evento si è svolto domenica 24 novembre con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla cura dell’ambiente e sulla raccolta dei rifiuti.

Il Sindaco di Rogeno, Matteo Redaelli, commenta così l’iniziativa: “Abbiamo concluso con successo la giornata di pulizia del centro storico di Rogeno, iniziando dal piazzale del condominio di via Battisti e proseguendo attraverso Piazza Vittorio Emanuele, Piazza della Chiesa, il Cimitero, via Giovanni XXIII e viale Piave, fino all’area mercatoria. Abbiamo raccolto una grande quantità di rifiuti, tra cui cartacce, mozziconi di sigaretta e Gratta e Vinci. Si trattava di piccoli rifiuti, ma abbandonati in modo irresponsabile da alcune persone, segno di maleducazione e incuria”.

Inoltre, aggiunge: “Con questa iniziativa non solo abbiamo pulito il nostro paese, ma abbiamo voluto soprattutto inviare un forte messaggio di educazione e partecipazione. Le strade e le piazze sono spazi di tutti, e l’obiettivo era stimolare un senso di civismo, di appartenenza e di rispetto per i luoghi che condividiamo e per l’ambiente che ci circonda”.

L’obiettivo è stato raggiunto, grazie anche alla partecipazione attiva dei commercianti. “Un ringraziamento speciale va a Armonia Donna, allo studio di fisioterapia Ileos e alla pizzeria Cairo, che non solo hanno contribuito all’ideazione dell’iniziativa, ma hanno partecipato attivamente alla giornata di pulizia. In molti ci hanno visto lavorare, e credo che per molti sia stato un bel segno e un esempio positivo. Siamo certi che, con il tempo, il numero dei partecipanti crescerà sempre di più” conclude il Sindaco.