Rogeno. Volontari al lavoro con “Fiumi Sicuri” per la manutenzione dei corsi d’acqua

Prevenire allagamenti

Garantire la sicurezza del reticolo idrico di Rogeno

ROGENO – Il Gruppo di Protezione Civile di Rogeno ha portato avanti, domenica 30 novembre, l’iniziativa “Fiumi Sicuri”, un’operazione di prevenzione dedicata alla manutenzione dei corsi d’acqua, in parte sostenuta da un contributo della Provincia di Lecco.

Una dozzina di volontari è stata impegnata nelle operazioni di sfalcio del verde e di rimozione di tronchi, ramaglia e rifiuti che ostruivano il normale deflusso del corso d’acqua denominato “rià”, lungo tutto il tratto che parte da strada Vicinale Nuova fino all’azienda agricola con accesso da viale Piave.

Queste operazioni consentono al gruppo di volontari di affinare costantemente le proprie capacità di intervento, oltre a garantire un monitoraggio continuo delle condizioni del reticolo idrico minore che caratterizza il Comune di Rogeno.