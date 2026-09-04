Scritte denigratorie, Avviso Pubblico Provincia di Lecco: “Piena solidarietà agli amministratori”

Lanfranchi: “Gesti che rappresentano un attacco inaccettabile all’intero corpo istituzionale democratico e alla comunità locale”

LECCO – Il Coordinamento provinciale di Lecco di Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione – esprime la più ferma condanna per i ripetuti episodi vandalici e per le scritte denigratorie e intimidatorie apparse nella Brianza lecchese nei confronti di Gennaro Toto, Ivan Pendeggia e Antonio De Luca.

“Questi gesti rappresentano un attacco inaccettabile non soltanto ai singoli amministratori, ma all’intero corpo istituzionale democratico e alla comunità locale. Quando la critica politica sfocia nel vandalismo, nell’offesa anonima o nel tentativo di delegittimazione personale, viene meno il rispetto delle più elementari regole civili e democratiche su cui si fonda il vivere comune, su cui si basa il nostro impegno” dichiara Paolo Lanfranchi, Coordinatore di Avviso Pubblico per la Provincia di Lecco.

“Avviso Pubblico esprime la propria vicinanza e solidarietà sincera agli amministratori vittime dei vili gesti. Auspichiamo che le forze dell’ordine facciano al più presto luce sull’accaduto e che vengano individuati e puniti i responsabili”.

“A chi sceglie la strada della provocazione anonima, le istituzioni rispondono con la forza della trasparenza, dell’impegno quotidiano e dei valori democratici. L’azione amministrativa a servizio dei cittadini non si lascia e non si lascerà mai intimidire da simili condotte” conclude Lanfranchi.