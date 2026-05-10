“Servizio Vincente”, a Galbiate 12 ore di pallavolo e spirito di squadra: il torneo promosso dai Giovani della CRI

Sport, volontariato e solidarietà al centro della seconda edizione

Al Centro Sportivo Del Barro si sono sfidate 12 associazioni del territorio con 118 partecipanti. Sul gradino più alto del podio l’Associazione Soccorso Bellanese, in una giornata di condivisione, tifo e volontariato culminata con la tradizionale polenta taragna

GALBIATE – Sabato 9 maggio il Centro Sportivo “Del Barro” di Galbiate ha ospitato la seconda edizione del “Servizio Vincente”, il torneo di pallavolo di 12 ore promosso dai Giovani della Croce Rossa Italiana – Comprensorio Lecchese, tornato dopo il successo della prima edizione.

Un’iniziativa che ha saputo unire sport, volontariato e spirito di comunità, coinvolgendo 12 associazioni del territorio – tra cui AREU – attive quotidianamente nella catena del soccorso.

Dalla mattina fino alla sera, ben 118 partecipanti si sono sfidati in campo in un clima di sana competizione, ma soprattutto di condivisione e collaborazione, reso possibile anche grazie al supporto di numerosi volontari impegnati nell’organizzazione della giornata.

Più che una semplice competizione sportiva, l’evento si è confermato un’importante occasione di incontro tra volontari, capace di rafforzare relazioni già esistenti e crearne di nuove.

A salire sul podio sono state, al primo posto, l’Associazione Soccorso Bellanese, seguita dalla CRI Valmadrera, al terzo posto si è classificata l’Associazione del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e al quarto posto CRI Premana.

Significativa anche la partecipazione del pubblico, che ha accompagnato la giornata con entusiasmo e tifo, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e inclusiva, culminata in un momento conviviale con la condivisione della tradizionale polenta taragna.

Il “Servizio Vincente” si è così affermato come un esempio concreto di come lo sport possa diventare uno strumento efficace per promuovere i valori della solidarietà e del lavoro di squadra.

I volontari della Croce Rossa del Comprensorio Lecchese desiderano inoltre ringraziare il Comune di Galbiate per il patrocinio, l’ ASD Sala Galbiate 1974 per l’ospitalità e gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Gildo Formaggi, Ristore Alpe Premaniga, il Rifugio Tavecchia e l’Osteria del Brau.

Un’iniziativa riuscita, che ha messo al centro il volontariato e la comunità, lasciando nei partecipanti il segno di una giornata intensa, partecipata e ricca di significato.