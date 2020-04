Sette mila euro dalla comunità islamica di Costa M. per gli ospedali

I musulmani contribuiscono all’emergenza Coronavirus con una donazione

Settemila euro devoluti a Villa Beretta e agli ospedali di Lecco e Merate

LECCO – “In questo momento dobbiamo essere tutti uniti, ora più che mai. E abbiamo deciso di dare anche noi un piccolo contributo a quello che è il nostro secondo Paese. Un paese che amiamo dal profondo del nostro cuore”. E’ il messaggio che arriva dall’associazione La Speranza, gestore del centro islamico di Costa Masnaga.

La comunità musulmana nelle ultime settimane deciso di devolvere una somma, frutto dei risparmi del centro islamico, alle strutture sanitarie del territorio.

In totale 7 mula euro di cui 4 mila destinati all’ospedale Valduce di Como per il presidio di Villa Beretta a Costa Masnaga, e 2 mila euro agli ospedali di Lecco e Merate.

Inoltre mille euro sono stati donati in buoni spesa per i più bisognosi in questo periodo difficile. “Preghiamo tutti i giorni – concludono -affinché finisca tutto presto”