“Sicuri in Sella”: concluso il progetto alla scuola primaria di Molteno

Il progetto realizzato dall’associazione “Giretto”

Le lezioni sono state tenute da Gianluigi Maggioni

MOLTENO – Si è concluso il Progetto “Sicuri in Sella”, promosso e realizzato dall’Associazione “Giretto” grazie al sostegno finanziario dell’otto per mille della Chiesa Valdese, realizzato alla scuola primaria di Molteno nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 maggio.

Le classi quarte e terze hanno partecipato alla lezione teorica in aula magna in cui Gianluigi Maggioni ha spiegato ai bambini le principali nozioni di sicurezza per andare in sella alla propria bicicletta in strada: come e perché mettere il caschetto nel modo corretto, come essere visibili sulla strada e come fare manutenzione ordinaria alla propria bicicletta. Gianluigi ha consegnato per ogni bambino un kit; comprendeva una sacca col logo dell’associazione catarifrangente, un piccolo manuale di corretto uso della bicicletta, il gioco del memory sulla segnaletica stradale e una ciclo patente a punti.

“Venerdì mattina le classi quarte hanno preso parte alla lezione pratica in cortile. La maggior parte dei bambini, grazie alla disponibilità dei loro genitori, sono arrivati a scuola con le proprie bici e i loro caschetti per esercitarsi con il percorso che l’istruttore Andrea e Gianluigi hanno allestito. Si sono così cimentati con slalom e diversi ostacoli a difficoltà sempre più crescente imparando a comportarsi correttamente sulla strada: indicare la propria direzione di svolta, fermarsi per dare la precedenza e controllare che fosse via libera. Tutti i bambini hanno partecipato con entusiasmo guadagnano un timbro sulla loro ciclo patente” spiegano gli organizzatori del progetto.

L’Associazione proporrà diverse attività sul territorio gratuite per i bambini per promuovere l’uso sicuro ed ecologico della bicicletta. I bambini partecipando alle attività proposte avranno la possibilità di misurarsi con attività ludico-didattiche e di accumulare punti sulla loro ciclo patente per vincere dei premi al raggiungimento di determinati step.