Sirone, “50 anni in sella”. La leva del ’76 in bici nelle Langhe

La leva del 1976 di Sirone festeggia i 50 anni con una giornata in sella nelle Langhe

Paesaggi mozzafiato e colline ricoperte di vigneti. Così la classe del ’76 celebra il compleanno in sella.

SIRONE – Non un compleanno qualunque, i cinquant’anni segnano un traguardo speciale e la leva del ’76 di Sirone ha deciso di rendere giustizia a questa tappa così importante con un itinerario straordinario: una giornata nelle Langhe alla scoperta dei meravigliosi luoghi del territorio.

“A 50 anni la voglia di stare insieme e divertirsi è ancora tutta da pedalare” sottolinea la leva di Sirone.

Tra le tappe ci sono Barolo, La Morra e Castiglione Falletto, tutto a bordo delle proprie biciclette elettriche per potersi godere il suggestivo panorama in compagnia dei propri coscritti condividendo il piacere della scoperta.

E dopo tanta fatica, non può mancare il pranzo in compagnia, rigorosamente piemontese e accompagnato da vini locali, perfetti per brindare ai 50 anni del gruppo.

Sarà l’occasione perfetta per ricordare insieme gli anni trascorsi, tra risate e divertimento con l’augurio di poter creare insieme nuovi ricordi.

La leva del ’76 rinnova l’augurio: “50 anni, una leva, mille ricordi e ancora tanta strada da fare… naturalmente in compagnia!”.