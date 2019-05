SS36 chiusa per ‘ponte’.. e l’autobus cambia percorso. L’avviso ai viaggiatori

Statale 36 chiusa ad Annone da lunedì sera a giovedì mattina

Cambia il percorso per la linea D60

ANNONE – Dalle ore 21.00 di lunedì 27 maggio fino alle ore 6.00 di giovedì 30 maggio 2019 la S.S. 36 sarà chiusa al traffico a causa dei lavori di posa del ponte di Annone Brianza.

Di conseguenza, tutte le corse degli autobus della linea D60 che transitano da Valmadrera, Civate, Suello e Annone Brianza effettueranno il seguente percorso di andata e ritorno:

Oggiono F.S – Annone Brianza – inversione verso Oggiono (non si ferma alle F.S.) – Sala al Barro – S.S.36 in direzione Lecco a proseguimento per Valmadrera, Civate, Suello – immissione su via M. D’Oggiono in direzione S.S.36 – proseguimento per Bosisio Parini e uscita per Via dei Livelli (Roda Acciai) – proseguimento per Molteno Via Brianza – Via A. Moro – Via dell’Industria – proseguimento per Oggiono via Matteotti – Via per Molteno – Oggiono F.S.

Lo fa sapere l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese. Il servizio effettuerà tutte le fermate previste ma, a causa del possibile incremento del traffico, potrà subire ritardi non preventivabili.