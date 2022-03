Obiettivo sicurezza in stazione, al progetto della Regione aderiscono altri dieci comuni

Le stazioni interessate sono sulla tratta Lecco-Milano Via Molteno oltre che Osnago sulla Lecco-Milano via Carnate

LECCO- Altri 10 comuni della provincia di Lecco hanno aderito al progetto dell’assessorato regionale alla Sicurezza denominato ‘stazioni sicure’. Lo comunica l’assessore Riccardo De Corato.

Si tratta di Osnago, Oggiono, Valmadrera, Civate, Malgrate, Molteno, Rogeno, Cassago Brianza, Galbiate e Nibionno, comuni che insistono sulla tratta ferroviaria Lecco-Molteno-Monza e che si aggiungono alle 14 amministrazioni comunali che già hanno sottoscritto il progetto.

‘Stazioni sicure’, ha come capofila il Comune di Lecco, ed è finalizzato ad aumentare la sicurezza sulla tratta ferroviaria Milano – Lecco, a bordo treno e nelle stazioni, utilizzando anche le Polizie locali in sinergia con le Forze dell’ordine.

“Abbiamo aumentando i fondi – ha dichiarato l’assessore De Corato – a copertura delle spese straordinarie del personale della Polizia locale. Stanziati in totale 55.000 euro. Mi auguro che ‘stazioni sicure’ possa essere replicato anche da altre Prefetture oltre quella di Lecco. La sinergia tra Polizie locali è fondamentale per il controllo capillare del territorio, in particolare sui treni e nelle stazioni”