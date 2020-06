Stendhal rassicura gli utenti: il centro sportivo resta aperto

Dopo la notizia della demolizione di parte del ristorante, il centro Stendhal rassicura gli utenti

“Il centro sportivo non subirà alcun cambiamento, l’attività prosegue”

OGGIONO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del centro sportivo Stendhal i Oggiono:

“In seguito agli articoli pubblicati sulle varie testate giornalistiche (vedi qui), si rende necessario fare chiarezza sulla vicenda anche per rispondere alle domande che sono emerse per rassicurare la nostra clientela.

Il centro sportivo Stendhal Fitness Village by Gestisport, anche se omonimo dell’attività ristorativa oggetto del provvedimento comunale, non subirà alcun cambiamento in termini operativi. Tutte le attività del complesso sportivo infatti continueranno a svolgersi normalmente e nel pieno rispetto delle linee guida di sicurezza previste per arginare la diffusione del COVID-19. Il parco estivo aprirà ufficialmente domenica 14 giugno 2020.

L’unica novità riguarderà il regolamento per accedere al parco estivo nei weekend in cui si provvederà ad aumentare le misure di contenimento per garantire la sicurezza dei nostri ospiti. Per rispondere a qualsiasi informazione riguardo alle attività del nostro centro è attivo l’indirizzo email oggiono@gestisport.com”