Suello, al via i test sierologici sulla cittadinanza. Oltre 650 le richieste pervenute

L’iniziativa di Suello, dove il sindaco ha voluto dare la possibilità a tutti i cittadini di sottoporsi al test sierologico

Già 315 gli esami fatti, il prossimo appuntamento è per il 9 maggio

SUELLO – Hanno preso il via ieri, mercoledì 29 aprile, i test sierologici sui cittadini di Suello, un’iniziativa portata avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Angelo Valsecchi.

“Abbiamo deciso di offrire questa possibilità a tutti i cittadini – ha spiegato il Sindaco – al fine di effettuare una mappatura dei casi di contagio da Covid19 e rilevare i casi asintomatici, dal momento che in paese sono stati effettuati solo 33 tamponi, che corrispondono al numero di casi positivi in paese, a fronte invece di tante persone che hanno manifestato sintomi riconducibili al Coronavirus senza però avere diagnosi”.

Così, dopo tanto lavoro – e non senza fatica, come ricordato dal primo cittadino – ieri, mercoledì, è arrivato l’atteso giorno e, nella nuova palestra della scuola elementare, sono stati eseguiti i primi prelievi. “Complessivamente – ha fatto sapere il sindaco – abbiamo ricevuto 650 richieste. Mercoledì abbiamo testato 315 cittadini, dando la priorità ai cittadini residenti e lavoratori. Il prossimo 9 maggio andremo avanti e contiamo di finire, considerando anche richieste aggiuntive che potrebbero pervenire”.

QUI il link per iscriversi all’esame

“Vale la pena ricordare – ha sottolineato il sindaco – che il test sierologico non da nessuna patente di immunità, ma serve per sapere se la persona è venuta a contatto con il virus rilevando la quantità di anticorpi prodotti. Non vi è nessuna evidenza scientifica per cui tali anticorpi proteggono dal virus; infatti non si esclude la possibilità di riammalarsi. Proprio per questo il test non dà diritto a nessuna immunità ma bisogna continuare a comportarsi con le dovute precauzioni, usando il buon senso e rispettando tutti i comportamenti a tutela della propria e altrui salute previsti dalla normativa”.

Come spiegato, i primi risultati degli esami dovrebbero arrivare lunedì prossimo: “I cittadini riceveranno una mail con il responso e coloro che dovessero essere risultati positivi al Covid dovranno segnalarlo al proprio medico di base che a sua volta avviserà Ats Brianza che prenderà in carico questi pazienti. Io provvederò ad inoltrare i dati all’Infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, e al CNR”.

“Siamo molto soddisfatti – ha concluso il sindaco – ci tenevo molto a questa mappatura e averla potuta realizzare, completamente, è importante, per la salute dei cittadini di Suello. Il nostro è un paese piccolo dove il virus ha avuto un’altissima incidenza. Ringrazio i volontari della Protezione Civile e della Croce Verde di Bosisio A.P. per il loro supporto prezioso” ha concluso.