Suello. Dopo due mesi senza covid, un caso di positività in paese

Il sindaco ha invitato tutti alla massima prudenza

Al caso di positività se ne aggiunge uno in osservazione

SUELLO – “Dopo due mesi senza casi accertati di positività, vi informo oggi di aver ricevuto la comunicazione dalla Prefettura di un caso di positività al test da coronavirus, a cui si aggiunge un caso in osservazione“.

E’ di pochi minuti fa il comunicato del sindaco di Suello Angelo Giacomo Valsecchi che aggiorna i cittadini sulla situazione in paese rispetto ai contagi da covid. Dopo un lungo periodo senza casi, in un momento in cui il numero di contagi è tornato a salire in tutta Italia il sindaco ha invitato tutti alla massima prudenza.

“Come nei mesi precedenti, invito tutta la cittadinanza alla massima prudenza e al senso di responsabilità nel rispetto delle normative, specialmente mascherina e distanziamento sociale – ha scritto -. A seguito del caso di positività sono state attivate tutte le misure necessarie riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario”.