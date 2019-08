Suello. Il cielo regala ‘scatti’ memorabili e (forse) anche un UFO

Oggetto misterioso immortalato nel cielo sopra Suello

Tra le nuvole agitate dal maltempo spunta una sagoma ‘sospetta’

SUELLO- Alle volte basta alzare la testa all’insu per stupirci della meraviglia di certi panorami: bastano le nuvole a disegnare, con le loro forme e i loro colori al tramonto, le più belle tra le suggestioni che la natura possa offrire.

La bellezza del cielo di domenica, mentre faceva capolino il temporale, non è sfuggita ad un fotografo di Suello che ha deciso di immortalare lo spettacolo nel cielo.

Ed è così che, uno scatto dopo l’altro, il suo obiettivo ha catturato anche una strana presenza spuntare tra i cumuli di nuvole.

“Ieri sera stavo fotografando il cielo minaccioso del temporale da Suello, con prospettiva il Monte Barro e dietro il Resegone. Solo dopo aver effettuato alcune fotografie mi accorgo di un puntino nero nella prima foto ed allargando la stessa foto, fatta alle 20:13, con stupore noto un oggetto misterioso”.

“Un ufo?” si chiede il fotografo, da “non credente” come ci tiene a sottolineare lui stesso.

In effetti, quello strano ‘puntino’ sembra ricordare la forma a cui si è soliti associare i dischi volanti immortalati anche in altri scatti più o meno celebri. In quella zona non sarebbe la prima volta: diversi nel tempo sono stati gli avvistamenti di oggetti non identificati, nell’area del monte Cornizzolo.

E’ il Centro Ufologico Nazionale (CUN) ad aver catalogato negli anni migliaia di segnalazioni di UFO da tutta Italia. Nel lecchese i primi avvistamenti risalgono al 1972 e la maggior parte (oltre una dozzina, in particolare oggetti ad alta quota) si sono concentrati proprio nelle vicinanze del Cornizzolo, tra Civate, Cesana, Annone e Valmadrera.

