Suello: incontro con il Prof. Perrone dedicato alle sfide del mondo del lavoro

Il lavoro come forza e capacità di trasformare sé stessi e il mondo

Appuntamento a venerdì 12 dicembre alle 20:45

SUELLO – “Qual è il vero significato del lavoro? E come può, per ciascuno di noi, trasformarsi in un’attività ‘buona’, capace non solo di generare reddito, ma anche di offrire scopo, direzione e crescita personale? Queste domande urgenti risuonano oggi in modo particolare, mentre giovani, famiglie, scuole e imprese affrontano le profonde trasformazioni del mercato professionale e le sfide delle competenze future”, queste le parole degli organizzatori dell’evento dedicato al lavoro.

Per affrontare questi temi, i Comuni di Bulciago, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Suello promuovono un incontro aperto alla cittadinanza: “Il lavoro che sarai. Il lavoro come forza e capacità di trasformare sé stessi e il mondo”, un’occasione di confronto tra genitori, educatori, operatori sociali, istituzioni scolastiche, aziende e pubblica amministrazione.

A guidare la riflessione sarà Vincenzo Perrone, professore ordinario di Organizzazione aziendale all’Università Bocconi di Milano, docente nei programmi MBA e ricercatore. Con uno sguardo attento ai cambiamenti culturali ed economici in atto, Perrone accompagnerà il pubblico in una appassionata riflessione, mettendo al centro le nuove generazioni, le loro aspirazioni e responsabilità.

L’incontro pubblico si terrà venerdì 12 dicembre alle ore 20:45 presso la Scuola elementare di Suello. Prima dell’appuntamento serale, dalle 18:30 alle 20, il Professore dialogherà con i ragazzi del territorio per un momento dedicato di condivisione e riflessione, presso la Biblioteca di Suello. Possono partecipare tutti i giovani interessati.

“L’evento è pensato per chi crede che il futuro si costruisca partendo dall’ascolto, dal confronto e dalla capacità di immaginare insieme nuove strade” concludono gli organizzatori.

La serata è organizzata all’interno del progetto Habitat ed è promossa dai Comuni del Polo Brianza Ovest (Comuni di Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Rogeno, Nibionno, Suello) con il sostegno di Mestieri Lombardia e Informagiovani.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.