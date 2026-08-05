Suello, Sp 639 chiusa all’altezza della rotatoria sul torrente Varea

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti

Il provvedimento è in vigore dalle 17.30 di oggi, mercoledì 5 agosto fino al 27 agosto

I lavori riguardano un tombotto situato sotto la rotatoria sul torrente Varea

SUELLO – Chiusura al transito della Sp 639 all’altezza della rotatoria sul torrente Varea dalle 17.30 di oggi, mercoledì 5 agosto fino a giovedì 27 agosto.

La Provincia di Lecco ha emanato una ordinanza per permettere l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria in sicurezza.

Il provvedimento si è reso necessario per eseguire dei lavori interessanti un tombotto situato sotto la rotatoria.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA