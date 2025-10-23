“Suono Diffuso”, sabato la musica a spasso per le vie di Oggiono

Gli studenti della “Marco d’Oggiono” porteranno musica nelle vie del centro con esibizioni aperte a famiglie e cittadini

OGGIONO – Sabato 25 Ottobre la città di Oggiono risuonerà di note e armonie grazie all’evento “Suono Diffuso” organizzato dagli alunni del percorso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado “Marco d’Oggiono”.

A partire dalle ore 10:00, le vie e le piazze del centro si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto dove i nostri giovani musicisti si esibiranno con brani solisti, in piccoli ensemble e orchestre, regalando alla cittadinanza un’esperienza sonora unica e coinvolgente.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare la musica fuori dalle aule condividendola con la comunità, ed in particolare, con i bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria e le loro famiglie, che potranno così conoscere da vicino le attività e le opportunità offerte dal percorso musicale della nostra scuola.

Sarà un’occasione per ascoltare strumenti dal vivo, scoprire la bellezza dello studio musicale e respirare l’energia e l’entusiasmo dei ragazzi che si sono preparati con impegno e passione insieme ai loro insegnanti.

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a Sabato 8 Novembre.