Tiro a segno per Telethon, Oggiono sostiene la ricerca

Iniziativa “Centra il bersaglio per la ricerca”, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Oggiono

L’evento è in programma domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle 18

OGGIONO – L’Amministrazione comunale di Oggiono, in collaborazione con le numerose associazioni sportive del territorio, è pronta a dare il via a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa dello Sport 2025.

L’Associazione Nazionale Carabinieri di Oggiono, in occasione della Festa dello Sport 2025, propone un evento unico nel suo genere: “Centra il bersaglio per la ricerca”, una gara di tiro al bersaglio con carabina o pistola ad aria compressa su una distanza di 10 metri.

Ancora una volta, i volontari dell’ANC di Oggiono mettono le proprie competenze al servizio della comunità, offrendo a tutti la possibilità di vivere un’esperienza coinvolgente e sicura. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione Telethon, a sostegno della ricerca scientifica.

La Fondazione Telethon è impegnata da anni in una missione fondamentale: trovare una cura per oltre 7 mila malattie genetiche rare oggi conosciute. Grazie ai progressi della ricerca, negli ultimi anni sono state sviluppate terapie efficaci per 7 di queste patologie, permettendo di salvare la vita a più di 150 bambini provenienti da tutto il mondo, accolti e curati presso la clinica Telethon all’interno dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

“Cosa può esserci di più importante che offrire una speranza di vita a bambini che hanno come unica ‘colpa’ quella di essere nati con una malattia rara? – continuano i volontari – In un mondo in cui i valori umani sembrano spesso in crisi, il nostro impegno è quello di restituire significato, dignità e futuro a chi nasce ogni giorno con una di queste patologie ancora senza cura”.

L’iniziativa si terrà domenica 7 settembre, per l’intera giornata, in via Marconi (di fronte ai campi sportivi), dalle ore 9 alle 18. Le iscrizioni si effettuano direttamente sul posto: 3 euro per ogni sessione di tiro (6 tiri).

L’evento è aperto a tutti.