Tra il Comune di Rogeno e Plastic Free nasce una nuova collaborazione per la tutela dell’ambiente

Siglato il protocollo d’intesa: importante passo nella costruzione di una sinergia tra istituzioni, cittadini e associazioni

Un percorso comune con l’obiettivo di rafforzare il senso civico e rendere la cittadinanza sempre più protagonista

ROGENO – Questa mattina, 20 giugno, presso il Comune di Rogeno, è stato formalmente siglato il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Plastic Free Onlus, dando ufficialmente il via a una collaborazione dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione di iniziative concrete sul territorio.

L’accordo rappresenta un importante passo nella costruzione di una sinergia tra istituzioni, cittadini e associazioni, con l’obiettivo di promuovere la cura degli spazi comuni, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturale di Rogeno. Il protocollo è stato fortemente voluto dal Sindaco Matteo Redaelli e dall’Amministrazione comunale, a testimonianza dell’attenzione verso i temi della sostenibilità e della partecipazione attiva della comunità.

Alla firma dell’accordo erano presenti le referenti locali di Plastic Free, Giuliana Talarico e Ornella Pozzoni, che hanno espresso entusiasmo per l’avvio di questo nuovo percorso condiviso.

“Ringraziamo il Comune di Rogeno per la disponibilità e la fiducia accordata – dichiarano le referenti di Plastic Free –. La firma di questo protocollo rappresenta l’inizio di una collaborazione importante, che permetterà di sviluppare iniziative concrete per sensibilizzare cittadini, giovani e famiglie sul rispetto dell’ambiente e sulla riduzione dell’impatto della plastica”.

Attraverso questa nuova collaborazione saranno promosse diverse attività dedicate alla tutela del territorio:

Passeggiate ecologiche: giornate di raccolta dei rifiuti abbandonati e cura degli spazi verdi, coinvolgendo volontari e cittadini.

Informazione e sensibilizzazione nelle scuole: incontri e progetti educativi per avvicinare le nuove generazioni ai valori del rispetto ambientale e della sostenibilità.

Cura e valorizzazione del territorio: iniziative dedicate al decoro urbano e alla tutela degli spazi pubblici.

Il Comune di Rogeno e Plastic Free iniziano così un percorso comune con l’obiettivo di rafforzare il senso civico e rendere la cittadinanza sempre più protagonista nella difesa dell’ambiente. Un impegno condiviso che punta a trasformare l’attenzione verso il territorio in azioni concrete e durature.