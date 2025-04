Trasporto degli anziani, il comune di Dolzago cerca sponsor

Il Comune di Dolzago ha concesso patrocinio al progetto di “Mobilità Garantita”

LECCO – Aaa cercansi sponsor per attrezzare un veicolo per il trasporto degli anziani. Il Comune di Dolzago ha concesso patrocinio al progetto di “Mobilità Garantita” nato dalla collaborazione con PMG Italia Società Benefit e l’Associazione Auser Leucum Volontariato Onlus Lecco, finalizzato al potenziamento dei servizi di mobilità a favore di persone con difficoltà socio-sanitaria residenti nel territorio.

“In particolare – spiega l’amministrazione comunale – nei prossimi giorni, due incaricati di PMG Italia (Luigi Geretto e Alice Arnaboldi) illustreranno le caratteristiche e le finalità del protetto alle ditte interessate. Si tratta della raccolta di sponsorizzazioni da parte di aziende e attività commerciali per l’acquisto di un mezzo attrezzato per il trasporto anziani. Il mezzo riporterà i loghi delle aziende che hanno contributo e verrà utilizzato dai volontari dell’associazione Auser”.

“Da anni Auser si occupa di questo importante servizio, e abbiamo ritenuto importante, come Amministrazione comunale, patrocinare questa attività di supporto per l’acquisto del mezzo, sicuri che, anche in questo periodo di difficoltà, le attività presenti sul nostro territorio si dimostreranno ancora una volta sensibili ai temi di profonda valenza sociale” ha concluso il sindaco.