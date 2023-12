Trovata letterina di Babbo Natale a Bosisio Parini, si cerca il piccolo Ettore

“Aiutatemi a trovare il piccolo Ettore, Natale è vicino”

BOSISIO PARINI – Una letterina volata in cielo con tre palloncini colorati e diretta a Babbo Natale è stata intercettata ieri, venerdì, a Bosisio Parini da un amico gentile di Santa Claus, che ora vorrebbe mettersi in contatto con il piccolo Ettore, firmatario della letterina, per far sì che i suoi desideri vengano esauditi.

L’amico di Babbo Natale si chiama Carlo Beccalli e lancia a tutti un appello: “Aiutatemi a trovare il piccolo Ettore, Natale è vicino”. Il piccolo Ettore nella sua letterina ha chiesto: un violino, una tromba, la collezione di Legami Milano e infine un elfo come peluche “ma che si animi di notte – scrive, aggiungendo – Scusa, mi sono dimenticato di una macchina telecomandata che salga sui muri”.

Nella letterina c’è anche un bel disegno di un presepe e più sotto quello di Babbo Natale in slitta trainata dalla sua renna.

Chiunque può aiutare Carlo Beccalli nel trovare e mettersi in contatto con il piccolo Ettore, può contattarlo telefonicamente al numero: 3498026714 e consetire che ancora una volta la magia del Natale si avveri, rendendo i sogni del giovane Ettore una realtà incantata.