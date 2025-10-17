Tumore al seno metastatico. A Bulciago un incontro sulle terapie integrate con Agatha in Cammino

Un’occasione per riflettere sull’importanza di un approccio integrato nella gestione della malattia

Appuntamento a martedì 28 ottobre

BULCIAGO – A Bulciago si terrà un incontro dedicato al Tumore al Seno Metastatico e alle terapie oncologiche integrate, promosso da Agatha in Cammino, che sostiene la campagna “Pazienti, fino a un certo punto”.

L’appuntamento, previsto per il 28 ottobre, rappresenta un’occasione per approfondire le nuove prospettive di cura, il ruolo delle terapie integrate e l’importanza di mettere la paziente al centro del percorso di trattamento.

In occasione della V Giornata Nazionale sul Tumore al Seno Metastatico, che si celebra il 13 ottobre, Europa Donna Italia presenta la nuova campagna “Pazienti, fino a un certo punto”. Un messaggio forte e diretto che gioca sul doppio significato della parola pazienti: donne che affrontano quotidianamente la malattia, ma che non possono più aspettare.

La campagna richiama in particolare uno dei cinque punti del Manifesto TSM (Tumore al Seno Metastatico) di Europa Donna Italia, che sintetizza le richieste prioritarie delle donne con questa diagnosi. “L’obiettivo è sollecitare governo, regioni e istituzioni sanitarie a velocizzare l’approvazione dei farmaci innovativi e a garantirne una disponibilità equa, tempestiva e uniforme in tutto il Paese” spiegano da Agatha in Cammino.

“In Italia circa 52 mila donne convivono con un tumore al seno metastatico, una condizione che richiede continuità di cure, accesso a terapie innovative e risposte tempestive da parte del sistema sanitario. Per queste pazienti, il tempo è un fattore cruciale” spiega Daniela Invernizzi, presidente Agatha in Cammino.

I cinque punti del Manifesto TSM: il primo riguarda un percorso dedicato alle pazienti con tumore al seno metastatico all’interno delle Breast Unit, che prevede accesso più rapido a esami e visite, un team multidisciplinare costantemente aggiornato e la disponibilità diretta degli oncologi anche nei fine settimana.

Il secondo punto riguarda gli studi clinici accessibili: creare un database nazionale, validato dal Ministero della Salute, sempre aggiornato e trasparente, che raccolga tutti i trial disponibili in Italia, affiancato da canali informativi chiari e dal supporto diretto dei medici.

Nuove cure senza ritardi: è questo il terzo punto, che mira ad accelerare i processi di approvazione e l’estensione delle indicazioni da parte di AIFA, in modo che i farmaci innovativi già validati in Europa possano essere prescritti tempestivamente anche in Italia.

Il quarto punto riguarda l’attenzione alla qualità della vita: garantire la presenza dello psico-oncologo e di altre figure specialistiche, dal nutrizionista all’endocrinologo, dal ginecologo al fisiatra, per accompagnare le pazienti in modo integrato lungo tutto il percorso di cura.

Infine, il quinto punto riguarda un iter più rapido per il riconoscimento dell’invalidità civile: prevedere procedure uniformi e veloci su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione di oncologi nelle commissioni INPS e criteri di valutazione omogenei.

Agatha in Cammino organizza un incontro il 28 ottobre presso la scuola primaria “Don Lorenzo Milani”, in via Roma 10 a Bulciago. Sarà un’occasione per approfondire il tema del Tumore al Seno Metastatico e capire come le terapie oncologiche integrate possano offrire un supporto concreto nella gestione della malattia cronica.

“Si discuterà di nuove prospettive di cura e del valore di un approccio integrato al benessere della persona, con gli interventi del Dott. Alberto Laffranchi, medico chirurgo e specialista in Radiodiagnostica, esperto di terapie complementari e sostegno al paziente oncologico, e del Dott. Alberto Vannelli, specialista in Chirurgia Generale e dirigente medico presso la Chirurgia Generale dell’Ospedale Sant’Anna di Como” sottolinea Daniela Invernizzi.

Parteciperanno inoltre due socie di Agatha in Cammino, che hanno preso parte alla campagna nazionale di Europa Donna Italia, condividendo la loro esperienza diretta e il valore profondo di questa iniziativa.

“L’incontro sarà un momento di riflessione e dialogo sul valore dell’approccio integrato nella cura oncologica, dove scienza, ascolto, qualità della vita e centralità della persona si incontrano” conclude Invernizzi.

L’evento è patrocinato da Europa Donna Italia e dai Comuni di Bulciago e Molteno.

Ingresso libero