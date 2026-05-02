Tutti in sella con “Che Bici!” alla scoperta di Colle Brianza

L’iniziativa si è tenuta domenica scorsa, 26 aprile, a Colle Brianza

Due i percorsi previsti con un’area apposita riservata, nel pomeriggio, ai più piccoli

COLLE BRIANZA – Grandi e piccoli protagonisti domenica scorsa, 26 aprile, di “Che Bici!”, un evento dedicato alla mountain bike che ha saputo coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi di tutte le età. L’iniziativa, organizzata dalle associazioni North n Line e The Nox con il patrocinio del Comune, ha registrato una partecipazione significativa.

Nessuna competizione, ma due percorsi, in sella all’e-bike, studiati nei dettagli per valorizzare il paesaggio e offrire un’esperienza accessibile a tutti. Il tracciato “Hard”, lungo 26 chilometri, ha messo alla prova i rider più esperti con passaggi tecnici e impegnativi, mentre il percorso “Soft”, di 13 chilometri, ha permesso anche ai meno allenati di godere di un itinerario panoramico tra le frazioni e i sentieri del Monte di Brianza.

Una volta raggiunta la cima, i partecipanti hanno potuto concedersi una pausa con un ricco rinfresco prima di affrontare la discesa verso il punto di arrivo.

Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli: nel pomeriggio è stata allestita un’area bimbi con percorsi sicuri e divertenti, dove istruttori qualificati hanno accompagnato i giovani ciclisti tra rampe, slalom e prime manovre tecniche. La giornata si è conclusa con una merenda per tutti.

Presente anche l’amministrazione comunale: la sindaca Tiziana Galbusera e i consiglieri comunali, oltre a patrocinare l’evento, hanno partecipato in prima persona ai percorsi, pedalando tra i sentieri e il centro del paese e accompagnando i piccoli biker nel percorso strutturato.

La prima cittadina si è detta molto soddisfatta della proposta capace di valorizzare il territorio comunale, consentendo ai partecipanti di scoprirne le bellezze naturali.