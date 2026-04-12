Una marea di persone colora le strade di Bosisio per la 51^ Camminata dell’Amicizia

Oltre 13mila persone hanno partecipato alla camminata benefica

Nuovo record di partecipanti a Bosisio nel segno della solidarietà e dell’inclusione

BOSISIO PARINI – Un altro grande successo per la Camminata dell’Amicizia organizzata da La Nostra Famiglia che attira di anno in anno migliaia persone da tutta la provincia ma non solo. La grande macchina organizzativa della 51^ edizione formata da centinaia di volontari ha gestito tutto nei minimi particolari dai parcheggi alla biglietteria che solo stamane ha venduto più 2000 ingressi, dalla consegna delle magliette sino alla partenza in sé.

La giornata nuvolosa e fresca non ha guastato i piani ai numerosi camminatori accorsi a Bosisio che hanno partecipato al percorso circolare di 7 e 12 km. Alla partenza erano presenti persone di tutte le età dai bambini, ancora in passeggini, agli anziani e alle persone con disabilità che hanno affrontato la camminata con sorriso sulla faccia sotto il segno dell’inclusione e della solidarietà.

Infatti, il ricavato della manifestazione servirà a sostenere il progetto “Merita le cure migliori” per l’acquisto di letti per i reparti di degenza ospedaliera de La Nostra Famiglia, oltre che ai progetti di Ovci in giro per il mondo contribuendo a migliorare la vita di tanti bambini e bambine.

Il programma della giornata si è aperto alle 8.30 con l’accensione del braciere da parte della bobbista italiana Jennifer Isacco, quest’anno insieme Carlo Monguzzi e Tiziana Fumagalli, marito e moglie di Monticello Brianza, già tedofori di Milano-Cortina 2026. Un flusso costante di persone alla partenza che non si è mai fermato fino alle 10 passate, mentre i primi corridori giungevano all’arrivo c’erano persone ancora intente ad iscriversi.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, in primis Laura Baroffio, responsabile comunicazione interna de La Nostra Famiglia: “Siamo assolutamente contenti di questa numerosa partecipazione alla Camminata dell’Amicizia, peraltro ci sono parecchi gruppi che si sono iscritti. Ci sono qui anche diverse associazioni del territorio affezionate alla Camminata coi loro stand. Nel pomeriggio ci sono diverse attrazioni per tutti coi vigili del fuoco, due concerti e la messa. È bello vedere piccoli, grandi a prescindere dalle condizioni partecipare. Già alle 7.30 era già pieno, la possibilità di partire scaglionati ci ha permesso di diluire il flusso di gente”.

Trasuda contentezza anche Giovanni Barbesino responsabile comunicazione de La Nostra Famiglia: “Sta andando tutto benissimo, speriamo di avere magliette per tutti. Siamo felicissimi di aver coinvolto un così grande numero di persone e raggiunto i numeri della passata edizione”. Stesso entusiasmo nelle parole di Giuseppe Sala, il responsabile della sezione locale del gruppo Amici: “Un successo straordinario, un anno speciale e confermiamo la nostra tradizione che è sempre in forte aumento. Ringrazio inoltre tutti gli organizzatori e i volontari che sono qui oggi che ancora una volta dimostrano di avere un cuore grande”.