Il corso gratuito di Auser Leucum a Oggiono continua a raccogliere adesioni

Ritrovo ogni venerdì alle 17 e la partecipazione è aperta a tutti dai 16 anni in su

OGGIONO – Ridere migliora la vita. Lo sanno bene i partecipanti al corso di Yoga della Risata, nato da un’idea di Auser Leucum e realizzato con la collaborazione del Comune di Oggiono. L’iniziativa ha suscitato subito grande interesse e oggi può contare su un gruppo affiatato. L’appuntamento è ogni venerdì alle 17 presso la sala consiliare.

La disciplina unisce risate volontarie, respirazione e movimenti leggeri, con benefici sia per il fisico sia per l’umore. Lavora su diaframma e polmoni, migliorando l’ossigenazione e rafforzando le difese immunitarie. La risata “incondizionata”, cioè non provocata da situazioni comiche, favorisce inoltre la produzione di dopamina e serotonina e abbassa i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

“A Oggiono, con Auser Leucum Lecco, lo Yoga della Risata è diventato molto più di una delle tante attività della nostra associazione. È il nostro modo per stare bene, muoverci, respirare e alleggerire le giornate. È un momento per incontrarci, conoscerci e ridere insieme, senza giudizio e senza fretta. Le lezioni già svolte ci hanno insegnato che una risata condivisa crea legami”, racconta il presidente Claudio Dossi.

Auser è stata tra le prime realtà del territorio a intuire il valore di questa pratica innovativa e utile per la salute, che esiste da 31 anni ed è seguita in 120 Paesi. A guidare il gruppo è la teacher Ornella Marcante, volontaria Auser.

“Ogni venerdì alle 17 tengo in comune un corso gratuito che aiuta le persone a lavorare sul proprio diaframma con importanti miglioramenti sull’ossigenazione del sangue e sulla respirazione – spiega Marcante -. Auser Lecco, con questa iniziativa, è stata ancora una volta apripista per il benessere della comunità. Il corso, che si svolge da ottobre a giugno, mi ha dato anche la possibilità di essere nominata dal dottor Madan Kataria, fondatore di questa disciplina, Ambassador globale. Vi aspetto!”.