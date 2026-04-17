Utilizzo improprio dei cestini: bene la campagna voluta dal comune di Bosisio

Si è conclusa con esito positivo la fase di monitoraggio di “cestini in sciopero”

Rafforzamento delle attività di sensibilizzazione, dei controlli sul territorio e delle azioni sanzionatorie

BOSISIO PARINI – Si è conclusa con esito positivo la fase di monitoraggio della campagna “cestini in sciopero”, avviata a metà gennaio dall’Amministrazione comunale di Bosisio Parini per contrastare l’utilizzo improprio dei cestini pubblici. Dopo tre mesi di osservazione, tra gennaio e aprile, la sperimentazione conferma la bontà di un intervento mirato sulle situazioni più critiche del territorio.

“Abbiamo scelto di intervenire su postazioni che risultavano di fatto inutilizzabili, perché costantemente occupate da sacchetti di rifiuti domestici, con un servizio compromesso e condizioni evidenti di degrado – spiega il consigliere con delega all’Ambiente Samuele Redaelli -. Le verifiche a campione effettuate nelle aree limitrofe, ripetute su più giornate, hanno restituito un dato chiaro: il livello di conferimento è rimasto stabile. Questo significa che agire sui punti più critici ha ridotto il fenomeno senza spostarlo altrove”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio dedicato al decoro urbano e al corretto conferimento dei rifiuti, che negli ultimi mesi ha visto il rafforzamento delle attività di sensibilizzazione, dei controlli sul territorio e delle azioni sanzionatorie, insieme all’impiego di strumenti come videosorveglianza e fototrappole.

In questo contesto si colloca l’attività di controllo svolta dal corpo di Polizia Locale Alta Brianza, anche mediante l’utilizzo di fototrappole dislocate in paese. Dall’avvio della campagna ad oggi sono state emesse 3 sanzioni per abbandono di rifiuti con importi fino a 500 euro. Un dato che si inserisce in un’attività di monitoraggio e controllo già attiva nei mesi precedenti, caratterizzata da un’intensa azione di contrasto ai fenomeni di abbandono. A queste si aggiungono 4 sanzioni per lancio di rifiuti dai veicoli, con multe fino a 850 euro, fenomeno distinto ma indicativo dell’attenzione costante dell’Amministrazione verso tutte le forme di gestione scorretta dei rifiuti.

L’attenzione dell’Amministrazione Comunale è ora rivolta anche al miglioramento complessivo della gestione dei cestini, in particolare nell’area lago durante la stagione estiva, quando l’afflusso turistico comporta un aumento significativo dei rifiuti. In questo contesto, le attuali dotazioni risultano in molti casi obsolete e non più adeguate ai volumi registrati, con episodi ricorrenti di saturazione. Per questo, sono stati installati lungo la passeggiata lago i nuovi cestini “biox” che sono 4 volte più capienti di quelli tradizionali.

“In vista della stagione estiva stiamo procedndo alla totale riorganizzazione dei cestini obsoleti, ottimizzando il servizio con un numero razionalizzato di postazioni ma dotate di maggiore capienza, così da garantire una gestione più ordinata ed efficace anche nei periodi di maggiore flusso turistico” prosegue Redaelli.

“Si tratta di un percorso coerente che mette insieme educazione, controllo e organizzazione del servizio – sottolinea il sindaco Paolo Gilardi -. Intervenire sui punti più critici e, allo stesso tempo, ripensare le dotazioni significa lavorare in modo strutturale sulla qualità degli spazi pubblici e sull’efficacia complessiva del servizio”.