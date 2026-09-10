Oggiono, Villa Sironi apre alla comunità: nasce la nuova Portineria

Venerdì 18 settembre l’inaugurazione del nuovo spazio dedicato a incontro, inclusione e partecipazione

Protagonisti anche i giovani dello SFA Artimedia Striscia Gialla

OGGIONO – Un nuovo spazio aperto alla cittadinanza, pensato per creare relazioni, favorire la partecipazione e trasformare un luogo storico in un punto di riferimento per la comunità. È la Portineria di Comunità di Villa Sironi, che sarà inaugurata venerdì 18 settembre a Oggiono dopo gli interventi di ristrutturazione conclusi nel corso del 2026.

Il progetto nasce dal lavoro di rete dell’Ambito territoriale di Lecco e di Impresa Sociale Girasole, con il sostegno dell’Amministrazione comunale e un contributo del Fondo Comunità di Oggiono. La gestione degli spazi è affidata alla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia.

L’obiettivo è fare di Villa Sironi un luogo vivo e accessibile, capace di accogliere cittadini, associazioni, scuole, famiglie e realtà del territorio, mettendo al centro il valore delle relazioni e della partecipazione.

Uno spazio aperto a tutti

All’interno della nuova Portineria troveranno spazio un punto di accoglienza e informazione, un’area dedicata all’incontro informale davanti a un caffè o a un tè, oltre ad attività culturali, laboratori creativi, iniziative di sensibilizzazione e percorsi dedicati alla sostenibilità ambientale e al riuso.

Un ruolo centrale sarà affidato ai giovani con disabilità che frequentano lo SFA Artimedia Striscia Gialla, coinvolti fin dalle fasi di progettazione delle attività e destinati a diventare tra i principali protagonisti della vita della Portineria.

Saranno loro, insieme ai volontari dell’Organizzazione di Volontariato Striscia Gialla di Oggiono e alla rete dei servizi dell’Ambito territoriale di Lecco, a contribuire alla cura degli spazi e alla realizzazione delle iniziative rivolte alla cittadinanza.

Per la sindaca di Oggiono Chiara Narciso, la riqualificazione di Villa Sironi rappresenta un investimento importante per tutta la comunità.

“La riqualificazione di questo spazio è stata resa possibile grazie ad importanti interventi di ristrutturazione finanziati da Regione Lombardia, che ci hanno permesso di recuperare un bene prezioso per tutta la cittadinanza”, spiega la sindaca. La scelta di destinare Villa Sironi alla Portineria di Comunità, aggiunge, “si inserisce in un percorso strategico di collaborazione che intende valorizzare concretamente la presenza e le attività dello SFA”.

L’obiettivo è fare di Villa Sironi “un punto di riferimento aperto, in cui l’inclusione sociale e la cura dei beni comuni camminino di pari passo, restituendo valore ed entusiasmo a tutta la comunità di Oggiono”.

Dalla disabilità alla cultura, uno spazio da costruire insieme

La Portineria nasce con una forte attenzione all’inclusione, ma l’idea è quella di guardare oltre e trasformare progressivamente lo spazio in un luogo capace di ospitare esperienze diverse.

“Solitamente pensiamo alla portineria come a un luogo di passaggio, vigilanza e informazione. Questa Portineria nasce invece mettendo al centro il valore delle relazioni e del lavoro condiviso da anni tra i Comuni del Polo, l’Ambito territoriale di Lecco, le risorse professionali di Girasole e delle cooperative aderenti”, sottolinea Virginio Brivio, presidente di Impresa Sociale Girasole.

“Oggi parte dal tema della disabilità, grazie alla preziosa collaborazione con lo SFA Artimedia Striscia Gialla, ma guarda già oltre: potrà diventare uno spazio aperto a iniziative legate alla cultura, al turismo, al lavoro e alla socialità”.

Un luogo, dunque, che non vuole essere soltanto il risultato di una riqualificazione edilizia, ma diventare uno spazio capace di generare nuove relazioni e opportunità.

Il protagonismo delle persone con disabilità

Particolarmente significativo sarà il coinvolgimento diretto delle persone che frequentano lo SFA Artimedia Striscia Gialla. Per loro la Portineria rappresenterà un’occasione concreta per sperimentare competenze, assumere responsabilità e partecipare attivamente alla vita della comunità.

“La Portineria rappresenta per le persone che frequentano lo SFA un’ulteriore opportunità preziosa di partecipazione reale alla vita della comunità”, spiega Elena Mauri, coordinatrice dello SFA Artimedia Striscia Gialla di Oggiono della Cooperativa sociale La Vecchia Quercia.

Le persone coinvolte si occuperanno dell’accoglienza, della cura degli ambienti e delle iniziative rivolte alla cittadinanza, sperimentando ruoli che favoriscono autonomia, responsabilità e relazioni.

“Crediamo che l’inclusione si costruisca ogni giorno attraverso esperienze concrete e la Portineria sarà un luogo in cui le differenze potranno diventare una risorsa per tutti”, conclude Mauri.

L’inaugurazione venerdì 18 settembre

L’appuntamento con l’inaugurazione è fissato per venerdì 18 settembre alle 17.30, nella Sala delle Carrozze di Villa Sironi, in via G. Parini 76 a Oggiono.

La cerimonia prevede il taglio del nastro e gli interventi delle figure istituzionali del territorio, insieme al presidente di Impresa Sociale Girasole Virginio Brivio, alla presidente della Cooperativa Sociale Ingrid Bonaiti e alla coordinatrice dello SFA Artimedia Striscia Gialla Elena Mauri.

A seguire spazio alla creatività con “Decora e dona la tua tazza”, un laboratorio curato dallo SFA Artimedia Striscia Gialla. Ai partecipanti viene chiesto di portare una tazza da casa, che potrà essere personalizzata e poi donata alla nuova Portineria, diventando parte dell’arredo dello spazio.

Un gesto semplice, ma pensato come simbolo di partecipazione: ogni tazza diventa così un piccolo contributo alla costruzione di un luogo condiviso.

La serata si concluderà con un momento conviviale aperto a tutti, accompagnato da un rinfresco servito con le stoviglie della SFAviglioteca, progetto dedicato al riuso e alla sostenibilità ambientale.

La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere da vicino la nuova Portineria e scoprire uno spazio che, nelle intenzioni dei promotori, vuole diventare un nuovo punto di riferimento per Oggiono: un luogo di incontro, accoglienza, inclusione e partecipazione costruito insieme alla comunità.

Maggiori informazioni sul progetto: https://www.cooplvq.org/progetti/la-portineria-dicomunita-di-villa-sironi/