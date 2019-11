Olgiate, accese le luminarie grazie a Comune e commercianti

Sono 51 in totale i soggetti luminosi installati in diverse vie del paese

OLGIATE MOLGORA – Anche a Olgiate si respira l’aria di Natale. Sono state accese lo scorso fine settimana le luminarie che illumineranno le vie del paese contribuendo a infondere l’atmosfera di Natale. La sinergia tra Comune e commercianti ha dato i suoi frutti permettendo di installare 51 soggetti luminosi, come spiega l’assessore al Commercio Cristina Viola: “Venti li ha finanziati il Comune attraverso lo stanziamento di 2mila euro, 31 invece sono stati invece acquistati dai commercianti. Le luminarie sono state posizionate in via Cesare Cantù, Manzoni (parcheggio), Olcellera, Sommi Picenardi, Roma, Stocksmoor, Stazione, Vittorio Veneto, Centenario, Aldo Moro, Pilata, Pianezzo”.

I commercianti che hanno contribuito sono invece: Gatto Verde, Fratelli Bassoli, Afc Clima, Bar Batita, Centro estetico piccole vanità, Mandaglio Daniela, Punto Moda, Studio Tec engineering, Bar gelateria Spini, Immobiliare Stalli, Servi.tec, Bernocco Giovanni Battista Art Design, Casa dei ragazzi Iama onlus, Collis, Oreficeria Mangili, Fioraio Beretta, Dolly Acconciature, Riva lo Spaccio, Colpi di testa, Art Ottica, Angela Dozio, Leardo e Patrizia, Studio Colombo Canzi, EdilMolgora, Pennati Parrucchieri, Bar Centrale, Giemme Autoattrezzature.

Per ragioni tecniche, non è stato possibile installare le luminarie nelle frazioni di Mondonico, Beolco e Monticello.