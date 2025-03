Olgiate, alla Casa ragazzi l’inaugurazione dell’orto dei saperi e dei sapori

L’inaugurazione è in programma sabato 5 aprile

OLGIATE MOLGORA – Un pomeriggio di festa alla scoperta dei nuovi spazi della Fattoria dei Ragazzi. E’ in programma sabato 5 aprile l’inaugurazione dell’orto dei saperi e dei sapori, la nuova proposta realizzata dalla Casa dei Ragazzi Iama Onlus, costituita da orti sospesi, una grande serra rinnovata, l’orto didattico e il campo tematico, che ogni stagione si colorerà con tulipani, girasoli e zucche.

L’evento, che avrà inizio alle 15, prevede un’accoglienza e un tour guidato della fattoria, durante il quale i ragazzi del centro socio educativo (Cse) e delle residenze sanitarie per disabili (Rsd) racconteranno il progetto e i risultati raggiunti. Dopo il tour, alle 16.30, sono previsti giochi all’aria aperta e una merenda per tutti i partecipanti. La giornata si concluderà alle 17.30.

L’inaugurazione rappresenta un’importante occasione per scoprire i nuovi spazi della Fattoria, tra cui gli orti sospesi, la grande serra rinnovata, l’orto didattico e il campo tematico, che ogni stagione si colorerà con tulipani, girasoli e zucche. Per partecipare all’evento è possibile segnalare la propria presenza attraverso il link https://forms.gle/zExwutHaQ19sjp2N6. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Fattoria dei Ragazzi all’indirizzo email info@casaragazzi.it o al numero 039/9912071.