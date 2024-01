Olgiate, “Giocare è una cosa seria”: in tanti all’incontro per neo e futuri genitori

Una trentina di persone era presente sabato all’incontro in sala consiliare

L’appuntamento è stato condotto dalla pedagogista Francesca Sala

OLGIATE MOLGORA – Grande partecipazione sabato pomeriggio al secondo incontro di approfondimento per futuri e neo genitori. L’appuntamento, che ha richiamato in sala consiliare una trentina di persone, ha visto come protagonista la pedagogista Francesca Sala che ha trattato, con competenza e professionalità, l’argomento “Giocare è una cosa seria”, fornendo spunti e suggerimenti.

Ad introdurre l’incontro la consigliera Irene Sala che, nel ringraziare i partecipanti e la professionista per la disponibilità, ha dato il benvenuto a tutti e in particolare ai “nuovi arrivati”, ricordando la possibilità di partecipare al baby club tutti i mercoledì mattina dalle 10 alle 12. Non solo l’occasione è servita per annunciare il nuovo corso massaggi infantili che partirà a marzo e per ricordare di iscriversi al prossimo incontro del 27 gennaio, a numero chiuso, in quanto si costruiranno dei giochi per i bambini e il materiale deve essere preparato per tempo. Al momento sono quattro i posti rimasti a disposizione.

Dal canto suo la pedagogista Sala ha fornito consigli su come comportarsi per aiutare il bambino nella crescita, parlando dei diversi periodi sensitivi che contraddistinguono il suo sviluppo.

Passata la parola a Francesca Sala i presenti hanno ascoltato con attenzione tutti i suoi consigli sui comportamenti da tenere per aiutare il bambino nella crescita e sui periodi sensitivi che ne contraddistinguono lo sviluppo.

Nei saluti finali, infine, Irene Sala ha evidenziato la collaborazione instaurata con la biblioteca che ha messo a disposizione un corner dedicato con la bibliografia utilizzata dalla pedagogista per strutturare l’incontro.