Olgiate, il 23 porte aperte alle scuole medie e incontro con Teo Canzi

L’iniziativa è promossa dalla Consulta giovani insieme a Comune, Istituto Comprensivo, consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e Comune di Merate

Porte aperte delle nuove scuole medie all’intera cittadinanza e, a seguire, l’incontro con Matteo Teo Canzi, vincitore di Master Chef Italia

OLGIATE MOLGORA – Dal sogno della nuova scuola media, diventato realtà grazie alla caparbia dell’amministrazione comunale e ai fondi Pnrr a quello di Matteo Teo Canzi, anche questo messo a segno, di vincere l’ultima edizione di MasterChef Italia passando per le tante ambizioni coltivate dai giovani che ogni giorno frequentano la scuola di via Mirasole.

Non poteva che intitolarsi “Una comunità che coltiva i sogni” l’appuntamento in programma sabato 23 maggio alle scuole medie, aperte eccezionalmente alla cittadinanza per dare la possibilità di visitare gli spazi e conoscere un luogo nuovo e importante per la comunità.

Promossa dalla Consulta giovani di Olgiate Molgora insieme al Comune, all’istituto Comprensivo, al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e al Comune di Merate, l’iniziativa vuole rappresentare un’occasione per fermarsi a riflettere su quanto passione, tenacia e perseveranza possano contribuire a raggiungere i propri obiettivi.

La giornata comincerà alle 9 con “Porte aperte”, ovvero la possibilità di visitare il nuovo edificio che, dal settembre 2024, ospita le scuole medie dopo il radicale intervento da oltre 5 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr, che ha comportato la demolizione delle vecchie scuole e la costruzione di quelle nuove, visitato anche alcuni mesi fa dal ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara.

Alle 11 invece si terrà incontro pubblico con Matteo “Teo” Canzi, l’olgiatese vincitore di MasterChef Italia che, intervistato dalla professoressa Arianna Redaelli, parlerà del suo percorso, della sua passione e del valore di coltivare un sogno partendo dal proprio territorio.