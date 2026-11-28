Un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie

Sabato 12 dicembre presso la sede di via Monterosa

OLGIATE MOLGORA – Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana aprirà le porte ai bambini e alle famiglie che vorranno trascorrere un pomeriggio in compagnia tra solidarietà e attività natalizie. A partire dalle 15 fino alle 18 di sabato 12 dicembre, infatti, la sede dell’associazione in Via Monterosa, 10 a Olgiate Molgora aprirà le sue porte.

Per gli adulti sarà possibile assistere a una dimostrazione e provare le manovre di disostruzione, mentre i più piccoli potranno ascoltare favole o parteciperanno al laboratorio creativo di decorazioni natalizie.

Le iniziative per i bambini non mancano: presenti anche i truccatori della Croce Rossa Italiana e Babbo Natale, che raccoglierà i desideri dei più piccoli. Inoltre sarà possibile visitare l’interno di un’ambulanza. Il tutto accompagnato da una merenda offerta ai partecipanti.

La partecipazione all’evento è gratuita e non è prevista alcuna prenotazione. I minori potranno partecipare all’iniziativa solamente se accompagnati da un adulto.

Per coloro che hanno prenotato online al sito www.crimerate.it i dolci natalizi e le piantine, sarà possibile ritirarli nel corso del pomeriggio: il ricavato aiuterà a sostenere le attività del Comitato.

Tramite una donazione a partire da 20 euro si potrà ricevere un pandoro o un panettone prodotti artigianalmente sul territorio, perfetti per tutti i gusti: sia nella versione classica che nelle sue varianti al cioccolato, cioccolato e pere, pistacchio, amaretto, cereali antichi e caffè. Sarà possibile comprare anche le stelle di Natale con un contributo a partire da 5 euro. Per coloro che non potranno ritirare i prodotti sabato 12 dicembre, sarà possibile farlo anche mercoledì 16 dicembre dalle 19 alle 21 o sabato 19 dicembre dalle 10 alle 14.

La sede di Olgiate Molgora inoltre, ospiterà l‘Albero Solidale, un’iniziativa che offre la possibilità di donare giocattoli per i bambini delle famiglie del territorio meratese in difficoltà. Saranno poi i volontari della Croce Rossa a distribuire i regali. Ogni giocattolo dovrà essere nuovo e confezionato con un nastro: azzurro per quelli destinati ai bambini e rosa se destinati alle bambine. Ogni dono dovrà avere un bigliettino che indicherà la fascia d’età a cui è rivolto.

I giocattoli potranno essere consegnati in Via Monterosa, 10 negli stessi giorni e orari indicati per il ritiro dei prodotti natalizi. In alternativa sarà possibile spedirli, entro il 22 dicembre, tramite corriere, indicando il Comitato come destinatario.