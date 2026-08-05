Olgiate Molgora: conclusi i lavori alla rete fognaria e all’acquedotto a San Zeno

L’intervento, dal costo di 1.250.000 euro, è iniziato a ottobre

L’obiettivo dei lavori era di garantire una gestione più efficiente delle acque e la riduzione delle perdite idriche

OLGIATE MOLGORA – Si sono conclusi i lavori di rifacimento della rete idrica e fognaria nella frazione di San Zeno, avviati lo scorso ottobre da Lario Reti Holding.

L’intervento si è concentrato sulle strade afferenti a via Cantù, coinvolgendo nello specifico

via Monastirolo, via Olcellera, via Borlengo e via Montale.

Il progetto ha centrato l’obiettivo di separare la vecchia rete fognaria di tipo misto in due

canali distinti: una rete bianca per lo smaltimento delle acque meteoriche e una rete nera

dedicata esclusivamente ai reflui fognari. Per farlo, sono stati posati circa 1.300 metri di

nuove condotte in PVC e installate 30 camerette di ispezione per agevolare le future attività

di manutenzione.

Contestualmente, è stata risolta la problematica delle perdite idriche che affliggevano

l’acquedotto a causa della vetustà degli impianti. Sono stati sostituiti ed estesi 500 metri di tubazioni, con l’aggiunta di due saracinesche per il controllo dei flussi e un nuovo idrante sopra-suolo per la sicurezza antincendio. In tutti i tratti interessati, sono stati rifatti anche gli allacciamenti alle utenze private.

Con la chiusura dei cantieri e la messa in funzione delle nuove reti, si apre ora il consueto

periodo di assestamento del fondo stradale. Al termine di questa fase tecnica, necessaria

per garantire la tenuta del terreno, Lario Reti Holding procederà al ripristino definitivo degli

asfalti su tutta la sede stradale interessata.

Con questo intervento la frazione di San Zeno è stata dotata di infrastrutture moderne, sostenibili e capaci di prevenire criticità idrauliche.