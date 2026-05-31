Olgiate Molgora, raccolti 250 chili di rifiuti grazie ai volontari Plastic Free

Quattordici volontari hanno partecipato all’iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune

Tra i rifiuti recuperati anche un materasso, un trolley e numerose bottiglie di vetro

OLGIATE MOLGORA – Una mattinata dedicata all’ambiente, al senso civico e alla cura del territorio. È il bilancio dell’ultima iniziativa promossa da Plastic Free a Olgiate Molgora, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e conclusa con la raccolta di circa 250 chilogrammi di rifiuti abbandonati.

A partecipare all’evento sono stati 14 volontari che, nonostante le alte temperature, hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla pulizia di alcune aree del paese, contribuendo concretamente alla tutela dell’ambiente e del decoro urbano.

Tra i materiali recuperati figurano un materasso, un trolley, numerosi rifiuti di vario genere, grandi quantità di bottiglie di vetro e moltissimi mozziconi di sigaretta. Una situazione che conferma come il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sia ancora presente e richieda un costante lavoro di sensibilizzazione e prevenzione.

L’iniziativa ha rappresentato anche un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e cittadini, con il Comune di Olgiate Molgora che ha affiancato i volontari nell’organizzazione e nella realizzazione dell’attività.

“I numeri parlano chiaro: 14 volontari e 250 chilogrammi di rifiuti raccolti. Ma dietro questi risultati c’è soprattutto la volontà di prendersi cura del proprio territorio e di costruire una comunità più consapevole”, sottolineano gli organizzatori.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Amministrazione comunale per il sostegno all’iniziativa, ai volontari storici di Plastic Free, ai nuovi partecipanti che hanno deciso di aderire all’attività e a Lorenzo per il contributo fornito durante la giornata.

L’appuntamento con le iniziative di Plastic Free a Olgiate Molgora tornerà nel mese di settembre, con una nuova giornata dedicata alla pulizia del territorio e alla promozione di comportamenti sempre più rispettosi dell’ambiente.