Olgiate, ritorna lo sportello amianto: ecco le date di apertura

OLGIATE MOLGORA – Anche quest’anno sarà attivo lo sportello amianto, allestito in Comune per fornire ai cittadini interessati suggerimenti e informazioni per la compilazione delle pratiche da presentare per poter beneficiare dei fondi messi a disposizione dal Comune per aiutare i privati a smaltire l’eternit. Tre le date previste, tutte su appuntamento, a partire da domani, sabato 12 settembre e per due sabati di fila (19 settembre e il 26 settembre). Il servizio sarà garantito grazie alla disponibilità dell’associazione Gente di Pianezzo che da anni collabora con il Comune per l’apertura dello sportello. Per prenotare l’appuntamento contattare il numero 338 7920292. Da segnalare che Gente di Pianezzo ha attivato anche lo sportello amianto online sul sito www.gentedipianezzo.it (mail olgiatemolgora.pianezzo@outlook.it)