Olgiate, sconto sulla Tari per nuove attività e per chi toglie le slot machine

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione di Olgiate e finanziata con il premio che Silea destina ai comuni virtuosi sulla differenziata

Stanziati 15mila euro: domande entro il 10 novembre

OLGIATE MOLGORA – Incentivare le aperture di nuove attività economiche e, al contempo, contrastare il crescente problema sociale del gioco d’azzardo. Sono le finalità del bando emesso dal Comune per erogare un contributo una tantum a fondo perduto sulla Tari, la tassa rifiuti.

15mila gli euro messi sulla bilancia dal Comune, frutto dl premio obiettivo della raccolta rifiuti erogato da Silea per i Comuni virtuosi, destinati a utenze non domestiche che hanno già un’attività avviata e che provvedano alla rimozione dai propri locali le slot machine, oppure che avviano una nuova attività o apriranno una nuova unità locale operativa sul territorio del Comune di Olgiate Molgora.

Non solo. I titolari dell’utenza Tari devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese; trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02.

Tra i possibili beneficiari rientrano servizi privati diffusi, commercio al dettaglio escluso il commercio on-line svolto senza l’apertura di una “vetrina”, attività professionali, esercizi pubblici, agenzie di servizi e attività artigianali di produzione beni specifici e attività artigianali tipo botteghe.

Sono esclusi dall’agevolazione le sale scommesse e gli esercizi commerciali che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d’azzardo. Esclusi a loro volta coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Olgiate Molgora e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune di Olgiate Molgora per tributi e tasse in genere al momento della presentazione della domanda.

Il contributo non potrà essere maggiore a 2mila euro ad attività.

Le domande per ottenere il contributo vanno presentate entro le 12 del 10 novembre.