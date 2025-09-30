Olgiate, Villa Sommi Picenardi fa il pieno di visitatori con Ville Aperte

La manifestazione si è tenuta domenica grazie alla collaborazione della Pro Loco e ArteInComune

Apprezzate e partecipate, anche dagli stessi olgiatesi, le visite guidate

OLGIATE MOLGORA – Villa Sommi Picenardi conquista, con il suo fascino, visitatori provenienti anche da fuori provincia.

Sono state numerose le persone che domenica hanno approfittato della bella giornata di sole per ammirare la splendida villa olgiatese posta in cima al viale che porta il suo stesso nome.

La dimora, famosa per gli spendidi giardini, è stata aperta al pubblico in occasione della manifestazione del Fai Ville Aperte, grazie alla collaborazione con la Pro Loco e l’associazione ArteInComune, con la possibilità di prendere parte a delle visite guidate.

Oltre ad attirare interesse e curiosità di visitatori provenienti da altre province della Lombardia, la manifestazione ha colto nel segno anche in casa, registrando una buona partecipazione di olgiatesi, che hanno voluto approfittare dell’occasione per visitare in maniera approfondita una villa che è uno degli emblemi del paese.

Da segnalare infine che nella stessa giornata di domenica si è svolta la gara ciclistica Olgiate – Ghisallo, categoria juniores.