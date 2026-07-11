Olginate. A.A.G. Stucchi festeggia i 100 anni della sua prima dipendente

Di
-
Tempo di lettura: 3 minuti
carla chierichetti aag stucchi luglio 2026

La prima dipendente dell’azienda è tornata nella sede di Olginate, dove iniziò a lavorare nel 1944, per una giornata tra ricordi e testimonianze

All’iniziativa hanno partecipato familiari, amministratori e rappresentanti delle diverse generazioni che hanno accompagnato la crescita dell’azienda

OLGINATE – Un ritorno carico di emozione, ottant’anni dopo il primo giorno di lavoro. A.A.G. Stucchi ha celebrato il centesimo compleanno di Carla Chierichetti, prima dipendente dell’azienda, riunendo nella sede di Olginate alcune delle persone che, in epoche diverse, hanno contribuito a scriverne la storia. Un momento dedicato ai ricordi e al passaggio di testimone tra generazioni che hanno accompagnato oltre ottant’anni di attività aziendale.

carla chierichetti aag stucchi luglio 2026

Carla Chierichetti entrò in A.A.G. Stucchi il 1° gennaio 1944, anno di fondazione dell’azienda. Sfollata da Milano durante la Seconda guerra mondiale e ospite di alcuni parenti a Olginate, trovò impiego negli uffici amministrativi, dove lavorò fino al 1947, prima di rientrare nel capoluogo lombardo. Il 9 luglio 2026 è tornata nell’azienda che aveva segnato l’inizio del suo percorso professionale.

“Quando sono entrata qui ero una ragazza. Ritornare oggi è stata un’emozione difficile da descrivere perché quelli erano momenti difficili, c’era la guerra, ma sono stati anche momenti belli a cui lego tanti ricordi belli di momenti e amicizie a cui sono molto legata”, ha raccontato Carla Chierichetti.

carla chierichetti aag stucchi luglio 2026

L’iniziativa, organizzata a sorpresa grazie al contributo del nipote Marco Chierichetti, ha visto la partecipazione, oltre che della famiglia della festeggiata, dell’attuale sindaco di Olginate Marco Passoni, dell’ex sindaco Italo Bruseghini, di Antonella Stucchi, esponente della seconda generazione della famiglia imprenditoriale, dell’attuale presidente Aristide Stucchi e dello storico direttore generale ingegner Cazzaniga. Attraverso fotografie, ricordi e aneddoti, i partecipanti hanno ripercorso l’evoluzione dell’azienda, dalle origini durante gli anni della guerra fino alla crescita sui mercati internazionali.

carla chierichetti aag stucchi luglio 2026

“Non avrei mai pensato di tornare qui per festeggiare i miei cento anni. È stato come ritrovare una parte della mia storia e vedere quanto è cresciuta questa realtà. È un ricordo che porterò sempre con me”, ha aggiunto la centenaria.

“Oltre ottant’anni di storia si costruiscono grazie alle persone – ha commentato il presidente Aristide Stucchi –. Innovazione, crescita e risultati sono il frutto del lavoro di chi ci ha preceduto e di chi continua ogni giorno a contribuire allo sviluppo dell’azienda. Accogliere Carla significa rendere omaggio non solo alla nostra prima dipendente, ma a tutte le persone che hanno lasciato un segno nel nostro percorso”.

carla chierichetti aag stucchi luglio 2026

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA