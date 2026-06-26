Olginate, a Villa Sirtori tutto pronto per Toni Molesti, è la 20^ edizione

Da oggi a domenica torna uno degli eventi più caratteristici dell’estate lecchese
Ricco programma per l’edizione 2026
OLGINATE – I giorni 26-27-28 giugno il parco di Villa Sirtori di Olginate ospiterà uno degli evergreen dell’estate lecchese: il festival musicale Toni Molesti.
Il festival raggiunge il traguardo, tra i pochi festival, della 20^ edizione. Nato tra le mura del compianto C.A.G. “il Parchetto” di Villa Gomes, Toni Molesti è ora un’iniziativa proposta dall’associazione Risuono ASD APS a partire dall’anno della sua fondazione, il 2008, e rappresenta il cuore pulsante delle sue attività annuali.
L’edizione 2026, sempre ad ingresso gratuito e per il quinto anno sotto l’egida del patrocinio del Comune di Olginate, rappresenterà un traguardo nel lavoro continuo d’intervento sulla proposta culturale e musicale del territorio coadiuvato dalle collaborazioni con varie realtà associative del territorio. Prosegue il sodalizio con i locali Pro Loco di Olginate e con l’associazione Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte, stretta compagna di viaggio di Risuono e per il quinto anno il festival sarà un progetto realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura promosso dalla Fondazione Comunitaria Lecchese, dai Comuni soci di Lario Reti Holding, da Acinque e Silea.
Ulteriore conferma è la location del festival: la stupenda cornice del parco di Villa Sirtori a fianco della passeggiata del lungolago di Olginate.
La tre giorni prenderà piede venerdì 26 giugno da orario aperitivo (18.30) con il DjSet di Arara, un lecchese con un profilo musicale (e non solo) brasiliano. Dalle ore 21.00 sul palco la giovanissima novità della musica giovanile locale: Micheal Idini fresco del suo nuovo album “Tempo”. A seguire, il one man band milanese “Manduria” in tour con il suo nuovo LP, “Bite me”, con sonorità garage-surf. Concluderà la prima serata l’artista romagnolo Tonino3000. L’energico frontman si presenta sul palco armato di microfono, computer e tastiera laser, pronto a regalare un live super energico che vi farà saltare tutto la sera con afro-cumbia e afro-pop.
Sabato 27 giugno rappresenta la giornata più iconica dell’edizione tra passato e presente. Si anticipa l’inizio del programma: dalle 15:30 saliranno sul palco tre band under20 provenienti dal progetto “Circuito Sonoro” di Risuono dedicato al rilancio della musica giovanile nel territorio lecchese: The Waffles, Undercover e The Screamers.
Durante la cena, dalle 19:30, seguirà un Show-case Hip Hop: Due veterani lecchesi come Blan1 e Francesco Chiappa incroceranno i microfoni con l’emergente garlatese Idrogeno. Dalle 21.00, una serata con il meglio delle band lecchesi che hanno segnato la storia di Toni Molesti. S’inizia con il portentoso live di Dario Polvara, in arte ElectroDarione; a seguire, l’intensità musicale andrà ulteriormente a crescere con una reunion storica, perché, con un ricongiungimento dall’Australia, torna la veterana band trash-metal lecchese, gli Agabus. A concludere, si tornerà a rilassarsi e ballare con lo street-ska della band bluceleste dei Cantiniero.
Domenica 28 giugno il programma sarà ancora più ricco, dando spazio non solo alla musica ma anche all’approfondimento, alla solidarietà e all’educazione. Dalle 12.00, il festival ospiterà un pranzo benefit organizzato dal “Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio Palestinese” per la raccolta di fondi da destinare al progetto di scolarizzazione di base nella striscia di Gaza: “Lecco School – Una scuola ad Al Nuserait” e, successivamente, alle 14.00, sarà proiettata la raccolta di corti “Queer Cinema for Palestine” (60 min.) in collaborazione con il Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte. Proseguendo, alle 15.30, i bambini potranno partecipare al laboratorio gratuito dedicato alle percussioni. Guidati dal maestro Andrea Elia, si potrà sperimentare l’attività percussiva esplorando il corpo come strumento, soffermandosi sulla sua proprietà di creare suoni e sul meccanismo di ascolto di sé e degli altri. Il laboratorio è aperto a tuttɜ. L’attività si può svolgere in autonomia per lɜ bambinɜ dai 6 anni in su, mentre al di sotto dei 6 anni è necessaria la presenza di un genitore (durata 1h – 1.30h circa).
A concludere Toni Molesti 2026, dalle ore 19:00 seguiranno tre esibizioni per chiudere il festival alla grande. Aprono gli emergenti lecchesi NYX che presenteranno gli inediti del loro imminente primo disco. A seguire, le sonorità di una band già proposta da Risuono, Thomas Greenwood and the Talismans. Il trio bergamasco si districa psichedelicamente tra scenari Western e suggestioni medio-orientali, creando paesaggi sonori polverosi, ipnotici e fuori dal tempo. Portano i brani dei loro primi due album, Rituals e Ates. Concluderanno la 20esima edizione di Toni Molesti 2026, gli Smoke Orchestra: il sestetto nato dal raggae e confluito nella musica funky. In tour con il loro “Celestial Bodies” chiuderanno il festival con un afflato lounge che renderà incantevole il paesaggio fluviale di Villa Sirtori.
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