Olginate, al via il corso gratuito di difesa personale per principianti

Le lezioni prenderanno il via venerdì 16 ottobre e si svolgeranno ogni venerdì dalle 20.30 alle 21.45 nella palestra dell’Istituto Carducci, in via Redaelli 16/A a Olginate.

Il corso è rivolto ai principianti e prevede complessivamente 24 lezioni. L’età minima per partecipare è fissata a 14 anni. La frequenza è gratuita, mentre per prendere parte al percorso è obbligatorio presentare un certificato medico di base che attesti la buona salute.

“La tua sicurezza è un diritto!” è il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa, che punta a proporre un percorso aperto a chi non ha precedenti esperienze nella disciplina.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Dimensione Shaolin al numero 380 368 3898, oppure scrivere all’indirizzo e-mail dimensioneshaolin.olginate@gmail.com. Sono inoltre disponibili i canali Instagram e Facebook DimensioneShaolin.Olginate.

Il corso si svolgerà quindi con un appuntamento fisso ogni venerdì sera, a partire dal 16 ottobre, offrendo ai partecipanti un percorso gratuito di 24 lezioni dedicato alla difesa personale e rivolto a chi vuole avvicinarsi alla disciplina partendo dalle basi.