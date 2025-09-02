Olginate – Calolzio: attenzione alla chiusra della SP74 per verifiche sul ponte Cesare Cantù

Venerdì 5 settembre dalle 9.30 alle 12.30 stop al traffico tra Olginate e Calolziocorte
CALOLZIOCORTE – La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura totale al transito della Strada provinciale 74 “Olginate-Calolziocorte” per consentire le analisi periodiche sul ponte Cesare Cantù, che collega i comuni di Olginate e Calolziocorte.
Il provvedimento, firmato dal dirigente della Direzione Organizzativa IV Fabio Valsecchi, prevede lo stop alla circolazione nella giornata di venerdì 5 settembre 2025, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Il tratto interessato si estende dal km 0+860 (rotatoria esclusa tra via Lavello e via Libero Grassi a Olginate, località Capiate) al km 1+735 (rotatoria esclusa all’intersezione con la ex SP639 a Calolziocorte, località Sala).