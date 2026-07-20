Olginate celebra l’estate con “Festival Bar – Un’estate italiana”: due giorni di musica, mercatini e tradizioni

Il Comune di Olginate e la Pro Loco organizzano un fine settimana di eventi gratuiti tra Villa Sirtori e il lungolago

Musica dal vivo, grandi successi degli anni ’80 e ’90, mercatini, tradizioni locali e street food

OLGINATE – Un fine settimana all’insegna della musica, del divertimento e della valorizzazione del territorio. Il Comune di Olginate, in collaborazione con la Pro Loco Olginate APS, propone “Festival Bar – Un’estate italiana”, la manifestazione in programma sabato 25 e domenica 26 luglio tra il Parco di Villa Sirtori e il lungolago di Olginate.

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, offrirà un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età.

L’evento prenderà il via sabato 25 luglio alle ore 21 con Festival Bar Tribute, uno spettacolo musicale dedicato ai grandi successi della musica italiana degli anni Ottanta e Novanta. Sul palco si esibiranno due voci accompagnate da una band dal vivo, per riproporre le canzoni che hanno segnato le estati italiane e fatto la storia del celebre Festivalbar.

La manifestazione proseguirà domenica 26 luglio con una giornata ricca di appuntamenti. Dalle 9 alle 19 spazio al mercatino degli hobbisti, mentre dalle 14.30 alle 16.30 il lungolago farà da cornice alla tradizionale Regata delle Lucie. Ad accompagnare l’intera giornata sarà la musica dal vivo dei VAR QUARTET, in programma dalle 11.45 alle 19.30.

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente anche il punto ristoro della Pro Loco allestito presso Villa Sirtori.

L’area food sarà aperta sabato a partire dalle ore 18 e domenica per l’intera giornata, offrendo ai partecipanti la possibilità di trascorrere il weekend tra musica, buon cibo e momenti di convivialità.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.