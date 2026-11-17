Venerdì 20 novembre la Marcia dei Diritti
Domenica 22 torna “Una Strada per Giocare” con l’Ecochallenge
OLGINATE – Ottanta messaggi per sensibilizzare gli adulti, una marcia per testimoniare il diritto a un futuro sostenibile e una giornata di giochi a tema ambientale. Olginate si prepara a celebrare la Settimana dei Diritti dei bambini con un programma di iniziative che coinvolge scuole, associazioni e comunità, mettendo al centro il legame tra tutela dell’ambiente e diritti dell’infanzia.
Il filo conduttore scelto per quest’anno è “GUARDA CHE MONDO – I diritti dei bambini per un futuro da vivere e proteggere”, in continuità con il tema di Istituto “Sguardi aperti, orizzonti da esplorare”. Il progetto, promosso insieme alla scuola e al Piedibus, invita i più piccoli a riflettere sul diritto di ogni bambino a crescere in un ambiente sano, sicuro e sostenibile.
Il percorso educativo coinvolge le classi in un lavoro di approfondimento sui quattro elementi – Terra, Acqua, Aria e Fuoco – e sulle principali problematiche ambientali del nostro tempo. L’obiettivo è far comprendere ai bambini come la salvaguardia del pianeta sia strettamente legata alla tutela della salute, della sicurezza e del futuro di tutti. Un messaggio rivolto anche agli adulti, chiamati a riconoscere l’importanza di un impegno concreto e condiviso.
Proprio per portare questa riflessione fuori dalle aule scolastiche, durante la settimana i bambini del Piedibus stanno appendendo, giorno dopo giorno, alla recinzione della scuola 80 riquadri con slogan, messaggi e frasi dedicati alla protezione del pianeta. Un’iniziativa pensata per dare voce ai più piccoli e richiamare l’attenzione degli adulti su una responsabilità comune: prendersi cura di un mondo che appartiene a tutti.
Accanto ai messaggi, ogni bambino sta realizzando a scuola, insieme alle insegnanti, un elaborato raffigurante il mondo sostenuto da due mani, immagine simbolo della cura e della responsabilità condivisa. Sul retro, i piccoli potranno scrivere pensieri e riflessioni sul mondo in cui vorrebbero vivere e sui diritti che dovrebbero essere garantiti a tutti i bambini.
Gli elaborati accompagneranno i partecipanti alla Marcia dei Diritti dei bambini, in programma venerdì 20 novembre. Organizzata dal Piedibus di Olginate in collaborazione con la scuola G. Rodari, vedrà i bambini sfilare insieme alle insegnanti, ai volontari del Piedibus e ai rappresentanti delle associazioni del paese, portando con sé i lavori realizzati per testimoniare l’importanza del diritto a un futuro da vivere e proteggere.
Il secondo appuntamento è fissato per domenica 22 novembre, quando tornerà “Una Strada per Giocare”, iniziativa organizzata dal Tavolo Adulti, con capofila SCUOLABORIAMO APS, il patrocinio del Comune di Olginate e la collaborazione di numerose associazioni locali. Ciascuna realtà coinvolta gestirà uno o più stand e giochi dedicati ai bambini.
Il tema scelto per questa edizione è “ECOCHALLENGE: UN PIANETA DA SALVARE”. La giornata si svilupperà attraverso un grande gioco a stand, con sfide e prove dedicate all’ambiente: un’occasione per mettere alla prova le conoscenze dei bambini, sperimentare comportamenti sostenibili e scoprire come ciascuno possa contribuire alla salvaguardia del pianeta attraverso piccoli gesti quotidiani.
La manifestazione sarà anche l’occasione per condividere con l’intera comunità i lavori realizzati dai bambini della Scuola Primaria Rodari e della Scuola dell’Infanzia C. Chaplin. Un percorso che vuole ribadire come la tutela della Terra sia una responsabilità collettiva, affinché ogni bambino possa crescere in un ambiente sano e sicuro e avere la possibilità di costruire il proprio futuro.
In caso di maltempo, “Una Strada per Giocare” si svolgerà nella palestra delle scuole medie.
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