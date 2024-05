Olginate. La Protezione Civile incontra le scuole per sensibilizzare i giovani

Dopo le lezioni teoriche anche prove pratiche sui rischi delle calamità naturali

Contemporaneamente si è svolta la Giornata del Verde Pulito: raccolta una quantità industriale di mozziconi davanti alle scuole

OLGINATE – A Olginate, sabato scorso, si sono svolte due importanti attività a Olginate: la Giornata del Verde Pulito organizzata dal comune con il supporto di Silea e delle associazioni di volontariato e scolastiche; mentre presso il plesso scolastico Carducci i gruppi comunali di Protezione Civile di Olginate, Garlate, Valgreghentino e il gruppo Antincendio della Comunità Montana hanno incontrato gli studenti per un prova pratica dimostrativa.

L’evento ha visto il coinvolgimento di circa 200 alunni nell’area antistante il plesso scolastico di via Redaelli con una dimostrazione pratica a completamento di un percorso informativo nelle scuole sull’operato della protezione civile e per sensibilizzare i ragazzi circa i rischi delle calamità naturali. Alle classi prime sono state proposte quattro aree tematiche (montaggio tenda, sacchi sabbia, safety bag emergenza, attrezzi e idrovora), così come anche le classi seconde sono state coinvolte in quattro attività: caccia al tesoro all’interno della scuola alla ricerca delle dotazioni antincendio dell’edificio, montaggio vasche antincendio per elicotteri, modulo antincendio AIB con lance/manichette e sacchi sabbia.

Nel mese di marzo, precisamente lunedì 18 e 25, Protezione Civile e gruppi antincendio, affiancati dai funzionari di Provincia Lecco, avevano incontrato gli stessi alunni in aula per lezioni teoriche sulle calamità naturali idrogeologiche e incendio boschivo.

Per quanto riguarda la Giornata del Verde Pulito svolta in collaborazione con Piedibus, Protezione Civile e Cittadinanza Attiva il comune ha fatto sapere che “è stata raccolta una quantità industriale di mozziconi di sigarette in uno spazio limitatissimo attorno alle scuole Rodari e Charlie Chaplin, uno spazio vissuto quotidianamente dai nostri figli… Riflettiamo…”.