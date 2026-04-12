Olginate, mostra AIDO sulla donazione di organi: informazione e sensibilizzazione per i cittadini

Un percorso educativo tra pannelli e video per comprendere il valore della donazione e del trapianto di organi e tessuti

Un’iniziativa promossa dalle sezioni AIDO di Garlate, Olginate/Valgreghentino e Pescate

OLGINATE – Informare e sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione di organi e tessuti. È questo l’obiettivo della mostra allestita presso le Sale delle Mostre di Olginate, in via Redaelli 16, promossa dalle sezioni AIDO di Garlate, Olginate/Valgreghentino e Pescate.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della Giornata Nazionale della Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti, ricorrenza dedicata alla promozione della cultura del dono e alla diffusione di una maggiore consapevolezza su un tema di forte rilevanza sociale e sanitaria.

Il percorso espositivo è pensato per offrire al pubblico strumenti semplici e accessibili per comprendere cosa significhi realmente donare organi e tessuti. La mostra invita a riflettere sull’importanza del consenso informato e sulla possibilità di esprimere in vita la propria volontà, sia essa favorevole o contraria alla donazione.

L’iniziativa punta inoltre a valorizzare il lavoro svolto da medici, operatori sanitari e volontari, impegnati quotidianamente nel settore dei trapianti. La donazione di organi rappresenta infatti, come sottolineato dagli organizzatori, un gesto capace di salvare vite umane e migliorare significativamente la qualità della vita di molte persone.

L’esposizione si compone di 17 pannelli informativi e tre video che accompagnano i visitatori in un percorso di approfondimento sul tema del prelievo e del trapianto di organi. L’obiettivo è quello di rendere più comprensibile un processo complesso, evidenziando anche l’impegno delle strutture sanitarie coinvolte.

La mostra, patrocinata dai Comuni di Garlate, Olginate e Pescate e da ASST Lecco, sarà aperta anche alle scuole del territorio: le classi seconde dell’Istituto “Carducci” di Olginate sono tra i visitatori previsti.

Durante gli orari di apertura saranno presenti i volontari AIDO, disponibili per fornire informazioni e approfondimenti e per raccogliere eventuali adesioni all’associazione.