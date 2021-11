La “Marcia dei bambini” a Olginate per la Settimana dei Diritti dell’Infanzia

Duecento bimbi in corteo insieme ai volontari del Piedibus e delle associazioni

OLGINATE – Protagonisti i bimbi, con i loro sorrisi, i loro sogni e i loro pensieri: non potrebbe essere diversamente nella Settimana dei Diritti dei Bambini promossa a Olginate in concomitanza con la Giornata Universale dell’Infanzia che si celebrerà domani, sabato 20 novembre.

Dalla scuola primaria Rodari, ben 220 alunni hanno sfilato per le vie del paese per raggiungere la piazza del mercato, accompagnati dai volontari del Piedibus e di molte associazioni cittadine con il sindaco Marco Passoni. Una marcia simbolica per accendere l’attenzione sulle condizioni di tutti i bambini, soprattutto quelli meno fortunati che vivono situazioni di disagio e povertà.

“Da quattordici anni, tutti gli anni, proponiamo questa manifestazione. Solo nel 2020, a causa del Covid, non si è potuta svolgere – spiega Silvia Cazzaniga, responsabile del Servizio Piedibus di Olginate – in collaborazione con le scuole poniamo un tema specifico su cui gli alunni riflettono insieme ai loro insegnanti realizzando dei piccoli lavori”.

Il tema di quest’anno è una citazione di Dante “…e uscimmo a riveder le stelle” che per i promotori dell’iniziativa “vuole porre una visione di speranza, di uscita dal periodo che è stato vissuto nell’ultimo anno – aggiunge Silvia Cazzaniga – e questo si collega anche una poesia di Gianni Rodari ‘il cielo è di tutti’ per rimarcare che tutti i bimbi al mondo sono uguali e devono avere pari diritti”.

La “Settimana dei diritti dei Bambini” si concluderà domenica con “una Strada per Giocare” con attività rivolte ai più piccoli e gli stand delle associazioni. A Olginate il Piedibus, alla regia dell’evento, conta oggi 45 volontari e quattro linee attive che ogni giorni accompagnano nel tragitto casa-scuola e ritorno 130 bambini.