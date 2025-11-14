A Olginate le iniziative per la Settimana dei diritti dei bambini

Marcia dei Diritti venerdì 21 novembre
Una Strada per Giocare domenica 23 novembre
OLGINATE – Da lunedì prossimo, in occasione della Settimana dei diritti dei bambini, a Olginate sono in programma una serie di iniziative. In linea con il tema di Istituto di quest’anno (Quel che la mano fa, la mente ricorda) le scuole hanno lavorato sui diritti dei bambini sottolineando l’importanza, e spesso la difficoltà ancora oggi, di poter sperimentare realmente alcuni diritti fondamentali.
I bambini imparano ciò che sperimentano, che toccano con mano. Compresi i loro diritti. Le classi stanno lavorando sul tema e preparando i lavori che verranno portati alla Marcia dei Diritti venerdì 21 novembre e poi esposti durante l’iniziativa Una Strada per Giocare domenica 23 novembre. Inoltre, durante la settimana, i bambini del piedibus appenderanno alla recinzione alcune sollecitazioni sul tema, partendo dalla poesia di Dorothy Law Nolte (I bambini imparano ciò che vivono).
Il programma
- Venerdì 21 novembre Marcia dei diritti dei bambini, organizzata dal Piedibus di Olginate in collaborazione con la scuola G. Rodari (partenza dalle 8.40 dalla scuola e arrivo al cortile della Scuola Secondaria G. Carducci), accompagnati dalle insegnanti, dai volontari del Piedibus e dai rappresentanti delle varie associazioni del paese. In caso di maltempo la marcia è annullata.
- Domenica 23 novembre Una strada per giocare, organizzata dal Tavolo Adulti (che raccoglie le varie associazioni del paese) con capofila Scuolaboriamo Aps e con il patrocinio del Comune di Olginate. Lo slogan “Pronte… mani… Via!” perché a partire da una grande Bocca della Verità, dove i bambini dovranno infilare la mano, le mani appunto saranno al centro di questa grande festa, con tanti giochi, laboratori e merenda offerti dalle associazioni del paese. E le mani serviranno anche per arrampicarsi sulla parete di roccia gestita dal Cai. In caso di maltempo la manifestazione verrà proposta in formato ridotto all’interno della palestra delle Scuole medie.