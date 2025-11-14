A Olginate le iniziative per la Settimana dei diritti dei bambini

Marcia dei Diritti venerdì 21 novembre

Una Strada per Giocare domenica 23 novembre

OLGINATE – Da lunedì prossimo, in occasione della Settimana dei diritti dei bambini, a Olginate sono in programma una serie di iniziative. In linea con il tema di Istituto di quest’anno (Quel che la mano fa, la mente ricorda) le scuole hanno lavorato sui diritti dei bambini sottolineando l’importanza, e spesso la difficoltà ancora oggi, di poter sperimentare realmente alcuni diritti fondamentali.

I bambini imparano ciò che sperimentano, che toccano con mano. Compresi i loro diritti. Le classi stanno lavorando sul tema e preparando i lavori che verranno portati alla Marcia dei Diritti venerdì 21 novembre e poi esposti durante l’iniziativa Una Strada per Giocare domenica 23 novembre. Inoltre, durante la settimana, i bambini del piedibus appenderanno alla recinzione alcune sollecitazioni sul tema, partendo dalla poesia di Dorothy Law Nolte (I bambini imparano ciò che vivono).

Il programma