A Olginate si accendono le luci natalizie e l’albero: “Un segno di speranza”

Il sindaco Marco Passoni sottolinea l’importanza di questo gesto

“Nel rispetto delle norme anti covid stiamo pensando a un’iniziativa che porti l’atmosfera Natalizia per le vie del paese”

OLGINATE – “Come da tradizione, accendiamo oggi le luci natalizie e l’albero che ci accompagneranno in questi giorni di attesa del Natale”. Il sindaco di Olginate Marco Passoni, attraverso i social, ha sottolineato l’importanza di questo particolare momento in un anno particolarmente complicato come quello che stiamo vivendo.

“Nonostante le difficoltà di questo periodo abbiamo comunque voluto dare un segno di speranza anche attraverso la calda luce della stella – ha detto -. Un grazie particolare ai nostri Alpini che hanno realizzato l’albero a Capiate: insieme a loro e ad altre associazioni stiamo pensando a un’iniziativa che, pur rispettando le normative anti-Covid, porti l’atmosfera Natalizia per le vie di Olginate, in attesa di poter tornare a riproporre le nostre tradizionali attività”.