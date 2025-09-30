A Olginate sono attive le due nuove ecoisole informatizzate

Ogni utenza potrà utilizzarle un massimo di dieci volte in un anno solare e non sono ammesse deroghe

Contenitori tecnologici dotati di appositi sistemi ad accesso controllato che potranno essere utilizzati 24 ore su 24, 7 giorni su 7

OLGINATE – Sono attive le due nuove ecoisole informatizzate collocate sul territorio di Olginate e dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti: si tratta di contenitori tecnologici dotati di appositi sistemi ad accesso controllato che potranno essere utilizzati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il loro funzionamento è semplice e intuitivo, anche grazie ai piccoli schermi informativi presenti. Le utenze domestiche (cittadini) possono aprire le bocchette di conferimento usando la propria carta regionale dei servizi, mentre le utenze non domestiche (ditte) sono dotate di appositi Qr Code.

Ogni utenza potrà conferire tramite le ecoisole un massimo di dieci volte in un anno solare e non sono ammesse deroghe a tale vincolo. Pertanto si consiglia di proseguire a conferire i rifiuti tramite il consueto servizio di raccolta porta a porta e di accedere alle ecoisole solo in casi eccezionali.

Di seguito la localizzazione delle isole sul territorio di Olginate e i rifiuti che è possibile conferire:

Ecoisola di Piazza 18.08.1909 (presso area camper):

organico

carta e cartone

vetro

multimateriale leggero (sacco viola)

indifferenziato (sacco rosso/sacco azzurro)

Ecoisola Via Milano presso supermercato MD: