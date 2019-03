Talk con Paolo Brambilla, architetto e cofondatore dello studio Calvi Brambilla

“Un mondo senza oggetti? No!”, ultimo appuntamento mercoledì 20 marzo a Villa Sirtori

OLGINATE – Talk con Paolo Brambilla (Lecco, 1973) architetto e cofondatore dello studio Calvi Brambilla.

Si chiude con la serata di mercoledì 20 marzo il ciclo di tre talk sul design in attesa della 58^ edizione del Salone del Mobile, la storica esposizione internazionale di Milano che si terrà quest’anno dal 9 al 14 aprile.

Il Salone del Mobile – con i padiglioni della Fiera di Rho e i numerosi appuntamenti del Fuorisalone in tutti i quartieri della città – rappresenta per l’Italia uno degli eventi internazionali più attesi dell’anno.

Per un’intera settimana Milano diventa infatti vetrina del design. Aziende, architetti, giornalisti giungono da ogni parte del mondo per presentare, scoprire e raccontare le novità del settore.

Oltre ai professionisti, cresce in ogni edizione il numero di appassionati e curiosi che partecipano alla fitta programmazione di talk, conferenze, mostre facendo diventare la Milano Design Week un caso di studio e un modello da replicare.

Considerata la rilevanza culturale del Salone del Mobile, l’amministrazione comunale di Olginate ha deciso di inserire nella proposta culturale 2019 tre serate sul design con l’obiettivo di far incontrare e dialogare esperti ed autori con la cittadinanza e il territorio lecchese per raccontare cosa è il design oggi per loro.

Da un’idea di Prashanth Cattaneo – pedagogista e giornalista, curatore del programma – “Un mondo senza oggetti? No!” è il ciclo di serate che si chiuderà domani.

Dopo gli incontri con Marcello Pirovano e Chiara Alessi, tocca a Paolo Brambilla essere protagonista nella cornice di Villa Sirtori a Olginate alle 20.45 (piazza Marchesi d’Adda, 1).