L’associazione Papà di Pescate organizza “Il percorso delle fiabe”

Il 27 aprile, sul lungolago, una passeggiata tra i personaggi delle fiabe e fontane danzanti

PESCATE – Grazie alla creatività dell’associazione Papà di Pescate, un nuovo divertente evento sta per arrivare in paese.

Quello in programma sabato 27 aprile sarà, è proprio il caso di dirlo, un evento da favola. Con il patrocinio del comune di Pescate, l’associazione organizza la prima edizione de “Il percorso delle fiabe”.

L’appuntamento è per le 19 con ingresso pedonale da via Roma 131, partenza dal Parco la Punta. Come per l’apprezzato evento organizzato gli anni scorsi in occasione di Halloween, “Il percorso delle fiabe” prevede 12 postazioni nelle quali si potranno incontrare vari personaggi delle fiabe tutti da scoprire e, alle ore 22, ci sarà lo spettacolo delle fontane danzanti.

Verrà allestita anche un’area gonfiabili con apertura già dalle 14, mentre la cucina sarà attiva dalle 19 con panini, patatine, dolci e, immancabili, ciambelle e zucchero filato.

“Scopo della serata sarà quello di catapultare nel mondo delle fiabe grandi e bambini facendogli vivere una serata da favola – hanno detto dall’associazione -. Parte dell’incasso verrà donato in beneficenza al fondo delle famiglie bisognose di Pescate”.